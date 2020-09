Capriles invita a participar en elecciones parlamentarias de Maduro

(03 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles invitó a los venezolanos a votar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, a pesar de ser muy criticado por la oposición venezolana, especialmente por el Presidente Encargado, Juan Guaidó, tras las negociaciones con el ministro de Turquía, para la liberación de los presos políticos.

Estas declaraciones las ofreció en un vídeo en vivo en sus redes sociales en donde indicó que “no se trata de votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Y yo he decidido luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados. No soy candidato y tengo una inhabilitación”.

“Si el régimen deja una rendijita, hay que meter el pie”, subrayó.

“La pelea es peleando, no es tuiteando”, aseveró.

“Vamos a apoyar gente que quiere abrir caminos. La única forma de salvar este país es abriendo caminos. A Nicolás Maduro no le vamos a regalar nada”, aseguró.

Dijo que la victoria de 2015, cuando la oposición obtuvo mayoría de diputados a la Asamblea Nacional, fue gracias a la participación del pueblo.

Explicó que no se podía chocar con la misma piedra de 2005, cuando la oposición optó por no participar en las elecciones parlamentarias. “Lo vivimos ya”, expresó.

“Vamos a pelear por las condiciones”, afirmó.

Con información de El Nacional