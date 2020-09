Venezuela inició el mes de septiembre reportando más de mil casos de Covid-19

View this post on Instagram

#NoticasEV Delcy Rodríguez, informó que este martes se reportaron cinco fallecidos y 1.028 nuevos contagios por covid-19 en el país, de los cuales 904 son por transmisión comunitaria y 124 provenientes del exterior (123 llegados de Colombia y uno de Brasil). La información la dió a través de su cuenta Twitter, en donde precisó que los dos primeros decesos a causa del virus corresponden a un hombre y una mujer, ambos de 46 años en el estado Apure; el tercer caso se registró en el Distrito Capital, un paciente del sexo masculino de 58 años. Asimismo, una mujer falleció en el estado Falcón y otro ciudadano en el estado Sucre, de 88 y 75 años respectivamente. En cuanto a los contagios, Distrito Capital encabeza la lista de esta jornada con 193 positivos, luego Nueva Esparta (127), La Guaira (94), Miranda (88) y Táchira (78), también se encuentran en los primeros lugares como las entidades con mayor número de contagios. Se suman a la lista Aragua (56), Apure (52), Trujillo (42), Anzoátegui (28), Delta Amacuro (16), Amazonas (13), Yaracuy (11), Barinas (11), Guárico (9), Lara (8) y Sucre (8). . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #coronavirus #covid19 #pandemia #2Sep