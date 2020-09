Mónica Pasqualotto anunció la llegada de su pequeña hija

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Felicidades! La venezonala Mónica Passqualotto (@lapasqualotto) publicó la foto del nacimiento de su pequeña bebé en compañía de su esposo. A través de su cuenta de Instagram afirmó " Imagina que estás en un lugar calentito, con música suave, luz tenue, un leve balanceo, olores agradables? De repente, te sacan a una habitación fría, con luces brillantes, ruido y voces altas? ¡Qué susto! ¿Verdad? ¿No querrías volver donde estabas antes?.Esto les ocurre a los bebés cuando nacen y pasan de un lugar conocido donde se sienten a gusto y seguros, al mundo exterior, donde todo es nuevo y chocante. ¿Qué hacer para calmarle y para que su adaptación sea más fácil? Contacto piel con piel con la madre". Asimismo, resaltó que "el contacto piel con piel entre la madre y el bebé es tan positivo que no solo debe hacerse tras un parto normal, también debe realizarse tras un parto complicado o una cesárea. Incluso podríamos decir que en estos casos es casi más importante, ya que el bebé puede nacer estresado, agitado o asustado, y donde mejor conseguirá autorregularse será al lado de mamá". . . #EVNews #monicapasqualotto #nacimiento #1septiembre