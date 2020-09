Guaidó rechazó encuentro de Capriles y Stalin González con el régimen madurista

View this post on Instagram

#NoticiasEV La Presidencia Encargada de Venezuela (@presidencia_ve), emitió un comunicado donde se desmarca del exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles (@hcapriles)y del parlamentario Stalin González (@stalingonzalez), tras negociación con la dictadura de Nicolás Maduro Es de mencionar que el ministro turco, Mevlüt Çavuşoğlu, indicó este martes 01 de septiembre que se reunió con los miembros de la oposición venezolana, incluidos Capriles y González, para facilitar las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro de cara al proceso electoral del 6 de diciembre. . . ¿Usted qué opina al respecto? . . #EVNews #henriquecapriles #stalingonzales #JuanGuaido #venezuela #presospolíticos #2Sep