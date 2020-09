Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(01 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Luis Miguel muestra dueto con Celine Dion El artista mexicano Luis Miguel compartió en su red social Instagram dueto con dos de sus grandes inspiraciones, Michael Jackson y Celine Dion. Luis Miguel, se ha posicionado como uno de los artistas más importantes de la música y es todo un referente en las canciones de baladas. Con admiración y nostalgia, el llamado "Sol de México", Luis Miguel, subió unos videos con temas junto a artistas que admira y llena de nostalgia en redes sociales.

Emotiva presentación de Miley Cyrus en VAM's El momento que Miley Cyrus salió de Disney y comenzó con su carrera solista dio inicio también a una nueva "Miley empoderada" de acuerdo a sus seguidores, esto lo volvimos a ver en su presentación en los premios VMA´s. La canción que interpretó fue "Midnight Sky", varios internautas han estado comentado su interpretación y recordando su icónica escena con wrecking ball.

Sonia Parissos se une a Telemundo La expresentadora de noticias de Univision 23 Sonia Parissos, inicia un nuevo ciclo laboral de la mano de Telemundo. La periodista se integró oficialmente al equipo de trabajo del programa "Al rojo vivo", espacio que hasta hace apenas unas semanas conducía María Celeste Arrarás. Ahora, Sonia se une a las figuras de Jessica Carrillo y Rebeka Smyth.

El cine venezolano perdió un gran talento: Elia Schneider La realizadora de cine Elia Schneider falleció este viernes 28 de agosto en Los Ángeles, tras perder la batalla contra un cáncer de hígado que la aquejaba desde hacía varios años. Fue conocida en su mayoría por dirigir taquilleras películas venezolanas como Huele Pega (2000), Punto y Raya (2004), Desautorizados (2010), Tamara (2016), entre otras producciones. Schneider nació en Caracas, estudió Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, pero no fueron esos estudios los que le dieron el reconocimiento, sino el mundo del arte en el que estuvo incluida desde muy pequeña cuando incursionó en el Ballet Clásico y luego como coreógrafa.

El éxito de Lady Gaga en MTV Lady Gaga arrasó en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, mientras The Weeknd se llevó el máximo honor. Ambos astros enviaron mensajes importantes a los espectadores sobre la situación actual del mundo: “Usen tapabocas” y “Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor”. Gaga ganó múltiples galardones el domingo, la mayoría por su éxito No. 1 con Ariana Grande “Rain on Me”, que interpretaron juntas por primera vez en vivo. “Usen tapabocas. Es una señal de respeto”, dijo Gaga durante una de sus varias apariciones en el escenario para recibir premios que incluyeron artista y canción del año.

México llora al "Loco" Valdés El actor mexicano Manuel “Loco” Valdés, conocido por sus personajes cómicos, interpretaciones disparatadas y cejas pobladas que lo convirtieron en un astro del cine y la televisión, falleció a los 89 años. La Asociación Nacional de Intérpretes de México informó el deceso a través de su cuenta de Twitter. La organización expresó sus condolencias a su familia y amigos, sin precisar las causas de su muerte. Valdés padecía cáncer desde 2017. Era hermano menor del actor mexicano Germán Valdés “Tin Tan” e inició su carrera actuando en películas de Tin Tan en la época de oro del cine mexicano como “Músico, poeta y loco”, “Calabacitas tiernas”, “El rey del barrio” y “La marca del zorrillo”.

Los Rabanes de cumpleaños Los Rabanes quienes se encuentran celebrando sus 25 aniversario y para celebrarlo por todo lo alto, tendrán un espectacular concierto live streaming, vía lamusica.com (LaMusica App) junto a distintos invitados sorpresas entre ellos; Juanchi de Los Pericos, Gustavo Laureano, Fofe, Javier de Viva Nativa, Algarete, Daniel El Travieso, Tropa, Fabio de Azul Azul, La Mosca entre otros.