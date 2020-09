Laidy Gomez al embajador de USA: “No me vendo ni barato ni caro. No hay otra ruta que la electoral"

(31 de agosto del 2020. El Venezolano).- La gobernadora del estado Táchira, en Vladimir a la Carta respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos, James Story quien dijo que quienes siguen pensando en participar en las elecciones para el 6 de diciembre “no deberían venderse barato”. "Yo no me estoy vendiendo ni barato ni caro, yo estoy defiendo un mecanismo de participación política constitucional porque no hay otro método en este momento que nos indique que se pueden solucionar los problemas de Venezuela", dijo la gobernadora.

En la entrevista resaltó que si la oposición no entra en el escenario realmente político, ninguna de esas propuestas de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, van a ser posibles.

"A mi más que el CNE me preocupa las divisiones de la oposición"

Gómez declaró que es más preocupante las descalificaciones entre dirigentes opositores, dirigentes nacionales que orientan su conducta política por las redes sociales porque tienen 3 años que no salen a dar la cara a la sociedad y las divisiones internas. "Eso es más grave que un CNE impuesto", dijo.

"Si estos problemas persisten en la oposición, podemos tener un CNE que lo traiga la NASA y lo haga imparcial y de igual manera no vamos a lograr el avance democrático porque la conflictividad interna no nos va a dejar avanzar", advirtió la gobernadora.

Asimismo dijo que es grave no tener la capacidad de recomponer los problemas internos de los partidos que fueron judicializados por el régimen.

También mencionó que hoy la población rechaza con más del 80% al gobierno de Maduro pero también empieza a tener desconfianza en los sectores de la oposición que únicamente se ha concentrado en resolver proyectos individuales.

Hizo énfasis en que es necesario hacer política social y conectar con la crisis que atraviesa el venezolano. "Necesitamos menos Twitter y más política de carne y hueso", dijo. Mencionó que si la mayoría de los políticos supieran cuánto gana un profesor jubilado o un abuelo con su pensión estarían más centrados en la ruta electoral y no en el abstencionismo.

Problemas internos de Acción Democrática

Destacó que un gran problema que tiene el partido de la tarjeta blanca es que "hay quienes dicen que se van hasta la muerte con Henry y hay quienes dicen que se van hasta la muerte con Bernabé".

En cuanto a la pregunta del periodista Vladimir Villegas si la gobernadora adeca está con Henry Ramos o con Bernabé Gutiérrez, Gómez respondió "los principios políticos que nos enseñaron en AD es que nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos la institución partidista".

"No me siento auto excluida, sigo en AD. Respeto a los compañeros adecos que han decidido tomar otro camino, por seguir hombres, yo no sigo hombres, yo sigo ideales partidistas", expresó Gómez.

En cuanto a si se ha comunicado con Henry Ramos, la gobernadora del Táchira respondió "Inmediatamente salió la sentencia del TSJ, donde se interviene judicialmente al partido, yo le envié un mensaje a Henry Ramos, porque intenté comunicarme vía telefónica con él y no pude".

Los protocolos epidemiológicos en la frontera

Dijo que ha denunciado ante organismos internacionales que los protocolos epidemiológicos en la frontera no son los adecuados y que eso ha generado cadenas de contagios al interior del país. "Le realizan a una persona asintomática que viene de Colombia un exámen y mientras espera el resultado es recluido en los refugios con altas probabilidades de ser contagiado si no lo estaba". Resaltó que ha venido trabajando de la mano de organismo internacionales para combatir el Covid-19 en los centros de salud tachirenses.

En cuanto a la diatriba de poder entre Bernal y Gómez. La gobernadora asegura que es un "mito político" que Freddy Bernal ejerce más poder en Táchira. "Él es un operador político del régimen y se encarga de todo lo que no funciona, gas, agua, gasolina".

Finalmente resaltó que aún con grandes restricciones presupuestarias su gestión de gobierno se ha enfocado en las ayudas sociales.

Para ver la entrevista completa clic aquí: https://youtu.be/0GHwU0KnptM