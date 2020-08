Josemith Bermúdez anunció que fue diagnosticada por tercera vez con cáncer

View this post on Instagram

¿Qué sería de mí si no existieran los amigos? ... Sin ese apoyo para los sentimientos tristes y esas risas capaces de convertir unos segundos en momentos irrepetibles. Aunque bien es cierto que hay diferentes tipos de amigos y que cada uno de ellos tiene un papel en nuestra vida. . . El tiempo y la madurez me hicieron comprender que nadie construye vínculos perfectos. Los amigos nos fallan y nosotros a ellos también. . . Como todas las relaciones humanas, la amistad es también un lazo ambivalente. Queremos a nuestros amigos y ellos también a nosotros. Pero también competimos, envidiamos y somos egoístas. Pero esto no resta el gran valor que tienen estas relaciones, sino que simplemente nos recuerdan que todos somos humanos. . . Llegamos a la vida adulta sabiendo que hay diferentes tipos de amigos. Ninguno de ellos va a morir por nosotros, pero sí hay algunos que están más cerca, mientras que otros dependen más de las circunstancias. . . Aprendí a disfrutar de la amistad y de los diferentes tipos de amigos, con todas sus grandezas y todas sus limitaciones. Todos ellos aportan, cada uno a su modo. Lo importante es entenderlo. ... En la imagen mi querida Blanca. @carlossosa146 (en la cámara) @malaladubuc ❤️ amigos de encrucijada que llegan al corazón. Gracias por el afecto y la disponibilidad. Ah! mi querida hermana que siempre está lista para recogerme en pedazos y volverme a restaurar... a ellas lo mejor de mí. Aquí vamos con fe e ilusión. La tercera es la vencida... puro power 😇 . . PD: aliméntese, recen y amén 🙏 . . . #JB #VestidaParaSanar