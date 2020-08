Tribunal restablece la orden de reabrir las aulas en Florida, pese al covid-19

(30 de agosto del 2020. El Venezolano).- La Asociación de Educación de Florida (FEA) se declaró este sábado "decepcionada" por la decisión de un Tribunal de Apelaciones de restablecer una orden para que las escuelas públicas den clases presenciales en medio de la pandemia y prometió seguir luchando para impedirlo, porque "hay vidas en juego".



El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito falló en contra de la decisión del juez Charles Dodson, quien esta semana aceptó temporalmente una petición de FEA para que dejara en suspenso la orden de las autoridades de Florida de reabrir este mes las escuelas a pesar de la covid-19.



Florida, que mantiene su tasa de positivos en las pruebas diarias por debajo del 10 % desde hace más de 15 días, acumula 619.003 casos y 11.249 muertes (residentes y no residentes) de covid-19 desde el 1 de marzo, según las cifras divulgadas este sábado por el Departamento de Salud estatal.



Este sábado se sumaron 3.197 casos y 148 fallecimientos a la cuenta de coronavirus en este estado.



Fedrick Ingram, presidente de FEA, una organización sindical de la que forman parte mas de 145.000 maestros, dijo que "no se trata de cerrar escuelas o abrir escuelas", sino de permitir que "los distritos locales hagan lo mejor para proteger a las familias locales".



"¿Quién tiene derecho a tomar estas decisiones con respecto a la seguridad? ¿Son los funcionarios estatales de la burbuja del Capitolio o la gente de nuestras comunidades? Ese poder debería quedarse con los distritos, a los que pertenece. Los educadores y los padres no necesitan directivas. Necesitan buenas soluciones para educar a los niños durante una pandemia", dijo Ingram.



El juez Dodson había dicho en su fallo que "la reapertura de las escuelas en todo el estado durante el mes de agosto de 2020, sin que las juntas escolares locales tengan la oportunidad de determinar si es seguro hacerlo, pone a las personas en peligro".



El juez advirtió que, según la orden de emergencia del comisionado de Educación, Richard Corcoran, los estudiantes, maestros y comunidades podrían sufrir "posibles daños irreparables".



FEA había resaltado en su petición al juez Dobson que la orden dictada por Corcoran es contraria a la Constitución de Florida, que exige que los floridanos tengan derecho a "seguridad" y " escuelas públicas seguras".



En un comunicado, FEA señaló las dificultades para obtener datos fiables sobre la incidencia de la covid-19 en las escuelas de Florida y las consecuencias que está teniendo la apertura de las aulas en varios distritos.

"Ahora muchos distritos están abiertos y luchan por contener el coronavirus. Casi todos los días se informa de nuevos casos de covid-19 en las escuelas en los condados de todo el estado", dijo Ingram en un comunicado.

La petición presentada al juez Dodson por la FEA forma parte de una demanda judicial que busca bloquear definitivamente la orden de emergencia del secretario de Educación, Richard Corcoran, de comenzar clases presenciales este agosto en las escuelas públicas.