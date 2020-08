Síntesis deportiva por Avelino Avancin

(30 de agosto del 2020. El Venezolano).- EL TEMA LIONEL MESSI pica y se extiende. A pesar de la decisión del presidente del Barcelona, el crack argentino sigue sin pronunciarse. Desde hace dos años no se siente a gusto en el plantel, donde se consagro como uno de los grandes del planeta. El panorama parece indicar que su decisión va mucho más allá de un cambio en la junta directiva del elenco azulgrana. La situación es bastante compleja, amanecerá y veremos. Me cuenta el hincha llanero Ender Mesa que el rosarino ha sido el mejor jugador en la historia del deporte con mayor cantidad de seguidores a nivel mundial…El Bayern se consolida como un escuadrón súper compacto, luego de mandar en la Champions, con mucha contundencia y un presing asfixiante, que lo convirtieron en una verdadera maquinaria…Se avecina la Uefa Nación Leed. En acción con sus respectivas selecciones, los más consagrados jugadores europeos como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Francisco Isco, Robert Lewandowski, Luka Modric, Kylian Mbappé entre otros, además de los técnicos de amplia jerarquía…Las eliminatorias suramericanas se inician en octubre. En su primer duelo la Vinotinto visita a Colombia en la caliente Barranquilla…22 años se cumplieron del segundo título conquistado por el fútbol venezolano a nivel internacional. Esto ocurrió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1998, disputados en Maracaibo…Deseando una pronta recuperación al apreciado amigo Amet Djarbouh, gran seguidor del Portuguesa, quien fue sometido a una operación, ha venido mejorando a pasos agigantados y su asistente Javier Cassu informa que el cinco estrellas estrena nueva gerencia y espera mejorar su rendimiento. Se alistan para jugar en Barinas. El ariete gaucho Tulio Etchemaite trabaja con la plantilla…Lala, Trujillanos y Mineros tienen muchas deudas, algo bastante preocupante…El goleador Edder Farías seguirá en Atlético Venezuela, ya que no se concretó su traspaso a China…José Miguel Reyes fue dado de baja por Monagas…La junta directiva del Deportivo La Guaira adquirió la franquicia de la UCV, que seria como la filial de la organización naranja. El entrenador sería el legendario Pedro Acosta…El Táchira paró sus entrenamientos por el proceso de desinfección general a todas las instalaciones del estadio “Pueblo Nuevo” de San Cristóbal…

SOBERBIO el inmenso cuadrangular que le conectó Ronald Acuña al súper astro Gerrit Cole, uno de los fichajes más caros de los Yanquis de Nueva York. El batazo fue de unos 470 pies, el más largo en la corta carrera del jardinero. El consagrado lanzador venia de 20 victorias de manera consecutiva. El chamo lirotalense, quien aparece en la grafica, festejó en grande…Bastante lamentable la lesión de Gleyber Torres…

HAROLD CAZORLA jugará por cuarta ocasión en el circuito EBA de España. El base armador nativo de Cumana, defenderá la camiseta del Bezama. Desde hace cinco años se encuentra radicado junto a su familia en la localidad de Santander…Melquíades Jaramillo se convierte en un asistente técnico de lujo en el cuerpo de entrenadores de los Supersónicos, rumbo a la Súper Liga de baloncesto, de cuya contienda es poco lo que se sabe. Los mirandinos también cuentan con dos jugadores experimentados como Luis Julio y Abrouse Acosta El anuncio del calendario aun esta en veremos…

EL FAMOSO clásico Kentucky Derby, una de las pruebas más llamativas del hipismo mundial se disputará este sábado en Baltimore, con mucha representación criolla. El caballo King Guillermo, entrenado por el catire Juan Carlos Ávila aparece entre los 20 inscritos. Este ejemplar pertenece al ex grandeliga Víctor Martínez. Desafortunadamente por lesión no va a correr Cara Caro, que iba a conducir Javier José Castellanos. Esta prueba es la segunda de la triple corona…

LOS CICLISTAS colombianos llamados a ser figura en el Tour de Francia. Egan Bernal es el actual monarca. El cafetero busca defender su trono. Un recorrido de mucha montaña le viene bastante bien. Mientras que Nairo Quintana llega en gran forma, junto a otros favoritos como Tom Dumoulin, Mikel Landa, Primoz Roglic y la gran esperanza gala Thibaut Pinot, un corredor bastante fuerte. Un total de 22 equipos presentes hasta el 20 de septiembre en la mejor jornada de esta exigente disciplina…Se termino el espacio…Mis respetos para todo el país.