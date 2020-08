EEUU: Solo la unidad en torno a Guaidó garantiza la presión internacional

(30 de agosto del 2020. El Venezolano).- James Story, actual encargado de negocios de la Oficina Externa de EE UU para Venezuela, afirmó que la posición de Estados Unidos es clara: el apoyo internacional se logra únicamente con la unidad en torno a Juan Guaidó y a los poderes legítimos.

Estas declaraciones las ofreció en entrevista exclusiva para El Diario, en la que destacó que “hay personas que piensan que pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática”.

Asimismo, insitó en que quienes piensan en participar en las elecciones que convocó el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre “no deberían venderse barato”.

—Este viernes 28 de agosto dictaron casa por cárcel al diputado Juan Requesens. En primer lugar, ¿cómo valora este hecho? Y, en segundo, ¿ha hablado con el régimen de Nicolás Maduro sobre la posible excarcelación en los próximos días de los exdirectivos de Citgo?

—Sobre el caso de Requesens, yo digo lo siguiente: diálogos falsos no resuelven las cosas. Me alegro que Juan Requesens se encuentre en su casa, pero hay dos cosas importantes. Uno, es que si le dejaron salir es bastante obvio que él no formó parte del show del drone en agosto de 2018, porque cómo pueden dejar salir a una persona si estuviese involucrado en un atentado de magnicidio como dice el régimen. Y dos, la manera de encarcelar al diputado fue inconstitucional y sus derechos siguen siendo acusados con casa por cárcel. Ya lleva más de dos años encarcelado, y dejar que esté en su casa, no indica que ahora él tiene sus derechos.

Sobre el caso de Citgo, según la Constitución de Venezuela, ya deberían haber tenido su oportunidad de enfrentar a la justicia. Ya son más de dos años y medio desde que esas personas no tienen acceso a sus derechos constitucionales.

Entonces, repito, para nosotros en el caso de Requesens y de otros presos políticos que tenemos entendido que van a dejar salir hoy, deberíamos prestar atención de que esto es algo del guión de Cuba y que hay actores internacionales que espero que no caigan en la trampa de pensar que dejar ir a su casa a presos políticos, indica que ahora el régimen está siguiendo la ley y está haciendo las cosas como debería.

—Y entre estas liberaciones que usted indica que se producirían hoy, ¿estaría también la de los exdirectivos de Citgo?

—No lo sé. No sabemos si ellos van a dejar a las personas de Citgo ir a su casa o salir del Helicoide. Recuerda que ellos estuvieron en su casa antes, y el régimen tomó la decisión de ponerlos a todos en el Helicoide. Una decisión que es bastante obvio que es una decisión política. Pero hay 385 -si no me equivoco-, presos políticos en Venezuela. Y dejar a algunos ir a su casa no indica que el régimen está haciendo las cosas correctas.

—¿Cree usted que es una concesión del régimen para impulsar la participación de algunos sectores de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? Usted ha dicho que esos comicios son una farsa, no sé si esto cambia su percepción.

— No. Esas elecciones van a ser una farsa porque no hay las condiciones mínimas para elecciones en el país, algo que más de 30 países acaban de firmar en un comunicado internacional, diciendo que no existen condiciones en Venezuela. La gran mayoría de los venezolanos -84% si no me equivoco-, dice que no quiere participar en un fraude.

Hay que tener mucho cuidado, porque el guión del régimen siempre ha sido dividir a la oposición, dejar entrar a algunas personas en falsos diálogos, comprar o convencer a algunos de participar y cada persona tiene que tomar su propia decisión. Pero mientras hay censura, represión, no hay máquinas de votación en el país, no hay un sistema, la mayoría de los partidos políticos han sido robados, la mayoría de los políticos han sido inhabilitados. Entonces lo que quiere el régimen es dividir, por supuesto, a la oposición y tratar de convencer a la comunidad internacional de que estas elecciones no son fraudulentas. Pero ya sabemos que lo van a ser, porque no hay condiciones.

El régimen atacó primero a la “derecha”, los adecos, Voluntad Popular, Primero Justicia, y después se fueron para la izquierda con PPT, PCV, Tupamaros. Y la pregunta que cada venezolano debería hacerse es cuándo vienen por ellos, porque si las personas no están 100% alineadas, el régimen siempre ataca. Lo que quiere es una oposición comprada, una oposición oficial que ellos puedan manejar.

