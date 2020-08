Billos 80 aniversarios, sus tres repúblicas, por Ricardo Campanella

(29 de agosto del 2020. El Venezolano).- Este lunes 31 de Agosto de 2020 estamos celebrando los 80 años de fundada la Orquesta Mas Popular de Venezuela, Billos Caracas Boys.

Para esta fecha he querido hacerle este homenaje y reconocimiento al maestro Luis María Frometa Pereira, recordando las tres republicas, en las cuales sintetizó su vida musical y personal, donde haremos énfasis en datos históricos y anecdóticos vividos por nuestro querido Maestro.

Pero antes de escribir sobre estas republicas si quiero recordarles las agrupaciones musicales de Billo, antes de fundar su orquesta en 1.940.

Inicia su periplo en la música,desde cuando a los 15 años de edad incursiona en la banda del cuerpo de Bomberos de su Santo Domingo natal y de la cual se convierte en director,cuando su hermano Nando Frometa sale a pagar servicio militar.

Siendo estudiante universitario organiza con sus compañeros el CONJUNTO TROPICAL, que más tarde crece, formando la orquesta SANTO DOMINGO JAZZ BAND, compuesta por 12 músicos de los cuales siete de ellos eran universitarios y con la cual sale de Santo Domingo.

Este nombre es cambiado por orden de la dictadura, por CIUDAD TRUJILLO JAZZ BAND, como condición para permitirles salir de la Isla.

Al grupo se le presenta la oportunidad de salir a cumplir un contrato en Caracas, debido a que la orquesta Borinqueña"Mingo y Los Whoppe Kids", no había renovado el contrato con el Rooff Garden.

Al llegar a Caracas el 31 de Diciembre de 1937, los empresarios le cambiaron el nombre a BILLO HAPPY BOYS.

A comienzos del mes de Mayo del 40 en plena actividad en diferentes sitios, grabando incluso las primeras canciones, como fueron NADIE y LA MULATA CARIDAD, del compositor Agustin Lara,con quien Billo tuvo tanta amistad, que lo acompañó, como padrino de matrimonio, cuando el Mexicano se casó con la colombiana, Carmen "La Chata"Zozaya, la orquesta se disuelve por el tifo que padece Billo y donde muchos de los integrantes regresan a Dominicana.

Aquí en este año 1940 se inicia esta primera republica que arranca desde el día de la fundación de la orquesta "Billos Caracas Boys, el 31 de Agosto, debutando en el mismo salón donde lo hiciera por primera vez, a su llegada a Caracas."El Roof Garden".

Sus entrañables e inseparables amigos, Cecilio Compres,Trompetista,Fredy Coronado,saxofonista,su hermano Fernando Frometa y el pianista y compositor Guillermo Castillo Bustamante, lo entusiasman y lo invitan a reconstruir la Orquesta.

Aparece en escena Angel Briceño,cantante que se une a la causa y empiezan a reclutar otros músicos y cantantes, como Luis Manuel "Kuroky" Sanchez y más adelante Rafa Galindo, cuñado de Miguel Briceño, quien lo invita a hacer parte de la agrupación. Rafa Galindo venía del Trío Antillano al igual que Luis Manuel "Kuroky"Sanchez.

Comenzaron ensayando en los estudios de la emisora "La voz de la Philco".

Recordemos que Angel Briceño fue el compositor del tema "Canción de Amor",utilizado como tema o fanfarria en los inicios de sus programas radiales,como "A Gozar Muchachos",donde tiene gran participación el sólo de trompeta de Cecilio Compres.

Para la época, Caracas tenía varios salones de baile, los cuales en su mayoría eran las terrazas de los pujantes hoteles de la ciudad.

Era la Capital, de unos doscientos mil habitantes,Caracas y su Valle y alguno de los sitios de concentración eran la Cervecería Donzella,el Montmartre,el bar La india y el Roof Garden que estaba en la Esquina de La Torre.

Sus esquinas, calles y personajes con nombres típicos, como el de las Gradillas y su muerto, que fueron motivo de inspiración para tantas canciones, que después escribiría el Dominicano,quien le declaró amor eterno a Caracas.

En ese mismo año 1.940, Luis Alfonzo Larrain, llamado "El Mago de la Canción bailable", había fundado su orquesta antes que Billo,al cual invito a su debut en el salón del Club Casablanca.

Billo y Alfonzo Larrain fueron muy buenos amigos a pesar de la competencia musical.

En esta Primera Republica comienza la carrera exitosa de Frometa, con el apoyo de la Radio y los bailes populares en la ciudad.

Luis Alfonzo Larrain era de clubes elistescos y Billo se identificaba con el pueblo.

Se suceden varios eventos en esta época de 17 años, con participacion en Radio, posteriormente la televisión y los bailes en los Clubes de Caracas y otras ciudades.

Para iniciar con los mas importantes eventos, podemos decir que sus primeras grabaciones fueron casi en un número aproximado de 300 en discos de 78 rpm y que comienza con la canción "Ojo Pelao",interpretada por Ernesto "Negrito" Chapaseux y el respaldo, el tema "Las Bellas noches de Maiquetia",del compositor Pedro Arcila Ponte,disco con código 83718-B de la casa RCA Victor.

Desde el año 1945 y durante 12 años actúa en vivo en el programa "A Gozar Muchachos" en un horario de 5 a 6 pm y el cual complementa con "Fiesta Fabulosa"desde 1.948, ambos por RCR, utilizando los mismos, para difundir sus canciones y su nombre.

Ya estaba desde el 46 el Show man Manolo Monterrey en la Orquesta.En éste último programa animaba el locutor y corredor de carros Pancho Pepe Croquer, tragicamente fallecido en una competencia en Barranquilla.

Comienzan sus canciones dedicadas a Caracas,"el amor más descarado que tuvo",con "Caracas Vieja",en la voz de Rafa Galindo,"El Trovador de la Radio" y posteriormente grabada en 1.946 por Miguel Briceño.

Desde el inicio Galindo se convierte con el apoyo de Billo en el gran bolerista de ese momento,con boleros como Noche de Mar y el Ruiseñor.Rafa también graba en el año 47 "Alma Llanera" de Pedro Elias Gutierrez,tema que se volvió costumbre de interpretar al final de todas sus presentaciones como lo hacían las retretas en las plazas públicas los Domingos.Este mismo tema lo fusiona, en el año 88 con la canción de su autoría, "Un Cubano en Caracas",grabado en 1.955.

Igualmente empieza a sonar con sus mosaicos, piezas armadas con boleros,guarachas y sones para complacer peticiones de varias personas al mismo tiempo.

Participa en varias cintas de cine y documentales, ya lo había hecho en 1.938 con "Taboga"; en 1.951 actúa en el rodaje, "Yo quiero una Mujer así ", de Juan Carlos Thorry.

En 1.947, como buen demócrata, se une a una expedición, "Cayo Confites", para intentar derrocar al dictador Rafael Leonidas Trujillo, desde Cuba, a donde viaja y se une a un contingente de casi dos mil voluntarios, incluido Fidel Castro.

Después de tres meses,aborta dicha expedición por orden de Cuba y EEUU.

Tratando de revisar cronologicamente anécdotas y eventos,en el año 1.955 el Maestro es invitado por la compañía General Electric para grabar con la Sinfónica de Venezuela,dirigida por la pianista Maria Luisa Escobar,quizás el primer LP,de música instrumental y donde aparece el tema, "Un Cubano en Caracas";una fantasía que se creo Frometa,fusionando El Alma Llanera con el Manisero.

Esta canción la escogió como tema central en aquel homenaje de 1.988 que se le iba a realizar y que su emoción de oirla en un ensayo le ocasionó su muerte, convirtiéndose así en la última melodía que ejecutó en su exitosa vida musical.

En esta primera Republica Billo graba una cantidad de temas con sus arreglos, que oía y venían de Cuba, el Caribe y Colombia, como El Caimán, Las Pilanderas, El Baile del Sillón , Tócale la Campana, Ariel;aprovechando las voces de Rafa Galindo,Victor Perez,Miguel Briceño, Manolo Monterrey y conservando el sonido cubano de la orquesta Casino de la Playa.

Ya al final del año 1956 y parte del año 1.957,antes de iniciar la segunda Republica,comienza el episodio de la demanda de divorcio por parte de la exesposa Mercedes Senior.

SEGUNDA REPUBLICA 1.957 A 1.959

Quizás no fue este período el más exitoso musicalmente; pero si el más tormentoso y corto, desde el punto de vista personal y familiar.

Billo Frometa se había casado con Mercedes Senior, dama Dominicana,hija de Venezolanos, en el año 1.935, antes de venirse a Caracas en 1.937.

Sin embargo se había divorciado desde Caracas y tiene nuevas nupcias en 1.951 con la periodista Hayde Grillo Rodriguez;todo iba bien hasta cuando en 1.956 es demandado por bigamia, ya que no se había legalizado el divorcio por falta del Exequatur, (Término jurídico que legaliza el divorcio en otro pais).

Esto termina en una sentencia que lleva a la carcel Modelo de Caracas a Billo Frometa,desde el 16 de Noviembre de 1.956 hasta el 26 de Febrero de 1.957. Tres meses.

Pudiésemos decir que Billo ha sido el único bígamo que ha sido puesto preso en Venezuela.En ese mismo año 1.957, se vuelve a casar con Hayde Grillo, cuyo matrimonio había sido disuelto por la justicia en el proceso de demanda.

Se venían los carnavales de ese año 57 y saliendo de su presidio, se presenta en el Club Las Fuentes, del empresario Rafael Sabal, alternando con la Orquesta Aragón de Cuba y la Cubana Candita Vasquez y su orquesta.

En esa noche toca la canción "Ya salió Julian Pacheco",haciendo referencia a su reciente proceso Judicial de divorcio.

Ante la problemática de esta demanda y su presión, la orquesta había quedado bajo la dirección de Fredy Coronado, apoyado por Porfi Jimenez y el pianista Cubano Eduardo "Cabrerita" Cabrera, quien había venido a Venezuela con la banda de Benny More.

Pero al maestro se le estaban juntando varios problemas, ya que ante su ausencia, el programa de RCR "A Gozar Muchachos" había perdido audiencia y los músicos estaban descontentos con sus pagos.

Los reclamos económicos por la muerte de un músico conguero, "Buzo"Lopez y la no inscripción de un saxofonista Dominicano a la Asociación Musical del Distrito Federal, fueron allanando el camino, para que se le decretara un veto de por vida para actuar como músico en el territorio Venezolano.

El mismo secretario del sindicato,Aldemar Romero lo acusó de Perezjimenista y aprovecho para apoyar la setencia.Aquí hubo algo de envidia y celos profesionales ante los éxitos del extranjero.

Toda esta situación conlleva a disolver la agrupación aduciendo incluso que lo que tenía eran músicos viejos.Inmediatamente Manolo Monterrey,Rafa Galindo le contestaron con aquella canción "Los Viejitos si soplan".

Organiza otra orquesta con algunos de los músicos, la cual bajo la batuta de Porfi se llamó "Caracas Swing Boys",que fue considerada por Billo,Charly y muchos conocedores, como una de las mejores.Lo que pasó fue que entre Porfi,Cabrerita y Luisin Landaez,le habían cambiado el ritmo y sonido original del Maestro y esto lo tenía contrariado.

Esta orquesta hace presentaciones en el programa "Su Revista Musical" en RCTV,los sábados de 1.15 pm a 2pm.

La suerte y la prestancia de Frometa le crea la oportunidad de otro programa musical en Radio Caracas Television," en 1.957 que se llamo "A Gozar Con Fortuna",patrocinado por la Compañía Tabacalera La Fortuna.

Sin embargo el veto aplicado por la Asociación de músicos, obligo a Billo a buscar otras alternativas y esto da pie al encuentro con Renato Capriles en el negocio, "El Rincón de Billo",que al final hubo de traspasar,porque la clientela en su mayoría eran sus amigos y nadie pagaba.

Acuerda con Renato la creación de la orquesta Los Melódicos con composiciones del Maestro,debutando en Radio Caracas Televisión el 15 de Julio de 1.958 en el programa "La Revista Musical".

El nombre Los Melódicos fue recomendado por Billo,en remembranza a una orquesta femenina de Dominicana llamada "Las Melodicas".

Era un negocio a mitad.La condición era que el Maestro hacía los arreglos y Renato administraba la agrupación.El tema musical de la organización de Ranato fue compuesto por Billo basado el el danzón "Almendra".

El 16 de Mayo de1.959 sale el primer LP de Los Melódicos ,que se tituló "Estos son Los Melódicos", con 4 temas de la autoría de Billo, y los mismos, interpretados por "El Negro" Victor Piñeros: Por qué será, La Lisa, Mi Novia de Naiguata y Mensaje a Juan Vicente.

Salieron al mercado con dos cantantes,Victor Piñero y el bolerista German Vergara de nacionalidad Panameña.

Pero Billo Frometa,inquieto y aventurero se exilia en Cuba,y en su viaje le quita los arreglos que tenía con Renato y de paso se lleva a Victor Piñero llegando hasta allí la sociedad. En la Habana contacta a Bebo Valdes y con músicos de la sinfónica de la Habana,inicia una serie de grabaciones, con cantantes como Victor Piñeros, Carlos Diaz, Alberto Beltran y Pio Leyva entre otros.

Estos LP eran rotulados como Orquesta Billos Caracas Boys y comercializados en Venezuela.

Igualmente acompañó a Alfredo Sadel a grabar en Los Angeles aquel LP "Nocturnal".

Musicalmente en Venezuela, la orquesta Caracas Swing Boys, logró grabar unos temas entre los que sobresalieron "Los Cadetes" en la voz de Victor Perez, autoría de Billo Frometa y el "Disco Rayao",autoría del Negrito Chapausseux, en la voz de Luisin Landaez. Esta orquesta queda disuelta con el viaje de Billo a Cuba.

Así pasa este período incómodo para Billo, quien regresa a Caracas a finales del año 1.959 donde empieza a hacer contactos con miembros de la nueva Junta directiva de la Asociación Musical.

TERCERA REPUBLICA 1.960 a 1.988

Al regresar Billo de Cuba había cambiado la directiva de la Asociacion Musical y se respiraba un ambiente de conciliación en el Sindicato respecto a su veto. Es así como varios artistas, incluyendo a su gran amigo Luis Alfonzo Larrain, Memo Morales, Cheo Garcia y un exsaxofonista de Billo, Pedro Luis Aponte, se dedican a hacerle una campaña a su favor para que le levantaran el veto en la primera asamblea.

Billo, el 12 de Febrero de 1.960 dirigió una carta a la Asociación Musical, pidiendo reconsideración de su caso.

La Asamblea se realizaría el dia 18 de Mayo y después de varias horas de espera,la decisión fue favorable a Frometa.

Casi que al día siguiente,Billo con la ayuda del amigo saxofonista Pedro Luis Aponte comienza a reclutar los músicos para su orquesta.

Pero tenía ya en mente grabar una canción en agradecimiento y a su alegría de poder reiniciar su Tercera Republica.

Una mañana en su casa, tomándose un café con su esposa Hayde Grillo, le comenta, que quería componer un pasaje triste y ella le refuto que no; que tenía que ser alegre como su música y sus melodías y es como nace,"Toy Contento", una de las pocas, junto a Epa Isidoro, que cantaba en público.

Billo Frometa recibe el apoyo económico del empresario amigo, Manuel Caraballo Gramko para completar su proyecto. El amigo solo le pidió en retribución que le grabara un LP.

Eran importantes los cantantes y el Maestro tenía en mente a Pio Leyva, como guarachero y viajo a Cuba; pero el cantante se le hizo muy caro en sus pretenciones.

En Caracas estaban en actividad Felipe Pirela y Cheo Garcia, quienes incluso actuaron en los carnavales de ese año 1.960; Felipe con la orquesta Los Peniques de Jorge Beltran y Cheo andaba con la orquesta de Pablo Armitano.

Pirela es escogido por recomendaciones varias, entre ellas de Victor Piñero y Estelita del Llano, pero la más influyente fue la de Hayde Grillo, quien en un almuerzo le preguntó ,"que si no había visto a un cantante morenito con bella voz,que lo presentaban en el Show de las Doce de Victor Saume".

Billo lo contacta y lo invita a su casa y al oirlo, inmediatamente lo contrata, un 14 de Junio de 1.960 con un salario básico de 1.400 bolívares, mas otros extras.

Ante la premura Billo tenía como fecha de aparición el 25 de Junio y contrató a un muchacho,sastre de profesión, Yayo Montes, pero el día anterior a su debut en televisión, hubo el atentado al presidente Romulo Betancurt y se suspendieron unos días las garantías en todo el país.

Al tercer baile Billo liquida a Yayo Montes e incluye en la orquesta al maracucho José "Cheo"Garcia, quizás el mejor guarachero de música tropical,un 1/de Julio de 1960.

Al final, inicia una presentación con la Orquesta como preparación a su debut,el 2 de Julio de 1.960 en el Club Gallego ubicado en la Urbanización El Paraiso de Caracas.

La Orquesta debuta oficialmente en su programa "Esta Noche Billo" en Radio Caracas Televisión cantando Felipe el bolero "No vale la Pena",el 31 de Julio.

Este programa había sido inaugurado unos días antes, con la orquesta de Cuerdas de Billos, acompañando al tenor Alfredo Sadel y con la animación de la vedette Paula Bellini.

Con gran entusiasmo y con los mejores augurios, la orquesta a la semana de esta presentación graba su primer disco en 45 rpm, que por una cara registraba a Felipe con el tema "No vale la pena" y por el reverso Cheo Garcia con el tema de Nestor Zavarse,"El Pájaro Chogui.

La imagen y el impacto del sonido de la orquesta era muy gratificante y el público estaba a la espera de sus grabaciones.

En Septiembre graba el primer LP Paula, en honor a la animadora de su programa "Esta Noche Billo", que ya estaba en unas 30.000 copias en venta y en el mes de Diciembre graba el Lp "Comunicando",que se covirtio en un boom musical y record en ventas para la época;mas de cien mil copias.

El éxito era arrollador con esos dos cantantes maracuchos,en todas las presentaciones,bailes y el rating de la televisión subía impresionantemente.

Contó Cheo,en una entrevista del año 1.989, con Marco Aurelio Alvarez, que la primera vez que en compañía de Felipe llegaron a una presentación, habian más de 10.000 personas en el aereopuerto de Maracaibo y hasta las camisas les quitaron.El público se desbordó de contentos.En esa misma entrevista recuerda , cuando en 1.964 llegaron a Valledupar y fueron recibidos en el aereopuerto por los mismísimos "Corraleros de Majagual".

El maestro sigue con sus éxitos musicales y comerciales y aprovecha en el año 1.962 un espacio y se va con los músicos, invitación personal y su familia a visitar a sus familiares, después de 25 años de haber salido de Santo Domingo.

Para mediados del año 63,se presenta la salida de la orquesta de Felipe Pirela y esto fue un golpe fuerte,porque junto a Cheo,grababan casi cada tres o cuatro meses un LP.

Para tener en cuenta,entre los dos grabaron 10 discos de larga duración en tres años que incluyeron Diez Mosaicos.

José Pages empresario de la disquera Velvet,le había ofrecido un contrato como solista a Felipe.

Pero casi inmediatamente ingresa en su reemplazo "El Puma" Jose Luis Rodriguez, que venía del conjunto "Los Zeppys".

Al principio al público le costó aceptarlo, porque seguía añorando al Bolerista de América. Pero pronto el maestro le hace esas composiciones de boleros y de tangos famosos transformados a boleros y El Puma despega. Duró poco, hasta el año 1.966 y contrario a la salida de Felipe, Billo más bien lo aupó para que se lanzara al mercado como solista, además como dijo en una oportunidad el Maestro, "En la orquesta no podían estar dos buenos mozos".

Billo había estado en Republica Dominicana en el año 64 donde recibió varios homenajes, alternó con orquestas meregueras de la época de la dictadura de Chapita Trujillo, como las de Luis Alberti y Antonio Morell.

De regreso se presenta en los carnavales de Barranquilla.Había montado una caseta, La Veracruz, en sociedad con Pacho Galan. Aquello fue un éxito total.

Como Billo tenía sus ancestros españoles, Canarios, contrata para la orquesta un cantante de tendencia al bolero moruno y pasodobles y se trae en el 64 a Guillermo "Memo"Morales.Memo igual era polifacético y en más de una ocasión cantó boleros y guarachas.Se mantuvo por 12 años en la organización y se retira en el 76.

Las giras internacionales se acentúan ,San Salvador,Costarica y San Juan de Puerto Rico.

En Abril de 1967 se le presenta la oportunidad de una gira por Estados Unidos y contrata para la misma a Rafa Galindo, ya que no tenía bolerista y así es como el "Trovador de La Radio" hace parte también de la Tercera Republica.Fue el único que estuvo en las tres épocas de la Orquesta.

Se presentó en los mejores sitios, como el Cabo Rojeño, propiedad del boricua Roberto Ruperto, uno de los centros nocturnos de N.Y., más importantes, alternando con los dos Titos, Puente y Tito Rodriguez.

Con Memo Morales graba en el 66 Epa Isidoro, dedicado a su cochero amigo y en el 67 se presenta la tragedia del terremoto de Caracas, que aplaza la celebración de su cuatricentenario.

Sufre la pérdida de su amigo Ariel Severino, el coreógrafo y pintor, quien le decoro su estudio privado y le diseñó una de las carátulas de una grabación discográfica dedicada a su Caracas querida.

Gana muchos premios en Venezuela, El Meridiano de Oro, que era el más importante porque este era designado por votación popular.

El premio ACE de los periodistas de Nueva York, muy apetecido por los artistas.

En Colombia en el primer Festival de Orquesta se lleva el Congo de Oro, año 1.969.

En la década de los 70 y 80, integran la orquesta varios cantantes Venezolanos, como Oswaldo Delgado quien venía de los Melódicos, Ender Carruyo, quien con su timbre metálico en su voz y guarachero,reemplaza a Cheo Garcia en el año 81.

Cheo es quien inicia con Felipe el tema Musical de Billo en 1.960:

"Para bailar solo se necesita/

El repicarcar de una buena maraquita/

Un buen cantor un guiro una muchacha/

Y una buena musiquita.......Que sea sabrosa... Después de la salida de Cheo, es Oswaldo Delgado quien toma la interpretacion del tema musical.

Un gran cantante con bastante recorrido y compositor reemplazó a Memo Morales, Gustavo Farrera, quien llegó a estar con Cheo, Ely y Oswaldo en la primera linea de la orquesta.Ya Cheo, con más de 400 temas en la orquesta y 21 años de permanencia, se le estaba volviendo inmanejable al maestro.Lo reemplaza Ender Carruyo.

Aparece un Barquisimetano,El Guaro,Ely Mendez en el 71,grabando su primer tema del expianista Roman Martinez,"Por qué ",autor también del libro "Epa ISidoro".En ese LP del 72 graba Ely el tema Nocturnal.

Es una buena década para la orquesta,tanto musical como economicamente.Billo tocaba un promedio de 25 bailes por mes.Era una empresa con sueldos básis y extras por bailes.

Importante resaltar la longevidad como cantante de Ely Mendez,49 años ininterrumpidos con la orquesta.Gran bolerista y de vez en cuando cantaba algo movido como "Pasito Tun Tun",autoría de Jose Carbo Menedez, grabado en un momento donde la interpretación del bolero estaba un tanto en baja.Famosas sus interpretaciones como el Nuevo Circo y Sueño Caraqueño en el homenaje postmorten a Billo Frometa,con la Sinfónica,dirigida por el Dominicano Carlos Piantini.

Durante los últimos 8 años, del ochenta hasta el día de su muerte el 5 de Mayo de 1.988 ,ya el Maestro manifestó su decisión de delegar la dirección musical de la orquesta a Charly y la parte administrativa a su otro hijo, Luis Rafael.

Charly dirigió la orquesta, practicamente desde el 82 hasta 1.990 y tuvo el honor de estar presente en tarima con la batuta en Tenerife,cuando con la voz de Renzo Larez y los coros de Ely y Erick Franceschi, puso a bailar a mas de 250.000 personas con la melodía "Sigan Bailando".

Esto le valió a la Orquesta ingresar al libro Record Guines,como haber interpretado sus canciones ante la mayor asistencia de público en un evento abierto.

En el homenaje del llamado "Baile Del Gran Salón " en los 45 años de la Orquesta, Charly Frometa también dirigió la orquesta, con cantantes invitados como Victor Perez, Cheo Garcia, Luisin Landaez, Memo morales y Rafa Galindo entre otros. Para ese momento la orquesta contaba con un trío de cantantes como Oswaldo,Ender y Ely.

El homenaje importante y que completaría los éxitos de su carrera, era el que se le realizaría aquel 28 de Abril, donde se le cumpliría su sueño de dirigir la Orquesta Sinfónica de Venezuela en el Teatro Teresa Carreño.

Billo días antes también se despedía de su novia Caracas, cuando le escribió su última canción,"Caracas Portate bien", que fue grabada postmorten en la voz de Ely Mendez y presentada en el mes de Noviembre del 88 en el Aula Magna de la Universidad Central,bajo la dirección también de su hijo Charly, cumpliéndole al Maestro con el homenaje que había quedado pendiente con su fallecimiento.

Pero el verdadero homenaje a este Dominicano, acogido como hijo adoptivo de Venezuela, fue la despedida que le hizo Caracas como un personaje ilustre con todos los honores el día de su funeral.En capilla ardiente y con la guardia de sus cantantes y músicos, políticos como Carlos Andres Perez y el pueblo en lágrimas, fue despedido a su morada definitiva con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, siendo declarado como hijo adoptivo de Caracas.

Billo dentro de su discografía compuso más de una veintena de canciones a Caracas y desde el 70 al 90 celebraba cada aniversario con una Serenata a su ciudad amada en la Plaza de Bolívar y ultimamente el la Plaza Venezuela.

Siempre ligado a la televisión desde el 70 es obligada su presencia en el canal Venevision, en el programa de Amador Bendayan,"Sábado Sensacional".

Luis Maria Frometa tuvo 13 hijos, herederos todos de la organización y de la marca BILLO.

Posterior a su muerte los hijos Charly y Magdalena, lograron inscribir a su orquesta como:Billos Caracas Boys Sucesores.

Se considera el 5 de Mayo de 1.988 como la culminación de esta Tercera Republica ya que desafortunadamente después de su muerte y ante su ausencia, la orquesta ha ido perdiendo categoría y se agrava cuando en 1.990 Charly,el único hijo Músico, designado en vida por el Maestro, se retira de la dirección Musical.

Entra en un limbo de demandas y rencillas familiares, con manejos y decisiones jurídicas no muy claras durante más de 30 años hasta estos últimos días,cuando al fin se hizo justicia y hubo una decisión de la Corte donde se le devuelven los derechos sucesorales a todos los herederos.

La Orquesta Billos Caracas Boys Sucesores hace parte, junto a la Sonora Matancera y la orquesta Aragón, de las tres más longevas en el mercado de la música afrocaribe y tropical.

Así habrá una nueva Republica, que retome el verdadero legado de Luis Maria Frometa Pereira y se respete el uso exclusivo de su marca Billo y poder seguir oyendo y bailando su legado musical.