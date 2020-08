Ivanka Trump sobre su padre: Es un presidente del pueblo que ha cambiado Washington

View this post on Instagram

#IvankaTrump defendió la gestión del gobierno de su padre, el presidente #DonaldTrump, diciendo que tiene un estilo de liderazgo inusual pero es efectivo. “Los resultados hablan por sí mismos”, dijo la hija del presidente. “Donald Trump vino a Washington por una razón y sólo una razón: para Hacer a América Grande de Nuevo”. La hija y asesora del presidente reconoció que las maneras que tiene su padre para comunicarse pueden no ser siempre las más delicadas, pero lo atribuyó a lo que consideró como su sinceridad y preocupación por la marcha del país. #Destino2020 #RNCConvention2020 #RNC2020