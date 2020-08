Gustavo Ruíz reivindica la ética como atributo en la acción política

(28 de agosto del 2020. El Venezolano).- Días atrás salió de las filas del partido Voluntad Popular, y asegura que en este momento el equipo decidió buscar y explorar otro espacio de acción política. Gustavo Ruiz precisa que junto a su equipo se encuentra en un debate interno discutiendo ese asunto. Indica que no abandonará la acción política, que por el contrario tiene una ruta transitada y que su anhelo más grande es cumplir la promesa que un día hicieron en rescatar la libertad y restituir la democracia y que de esa ruta no lo van a sacar.

“Nosotros seguimos atendiendo el trabajo de la oposición, nosotros seguimos en un apoyo crítico la gestión del presidente Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional y nosotros seguimos en esta lucha.

Ahora, el espacio político que vamos a ocupar oportunamente se lo diremos a los venezolanos, pero que no quede duda que nosotros reivindicamos los principios y los valores, la ética como un valor fundamental en el ejercicio de la ejecutoria política. La ética y la honestidad tiene que ser un atributo necesario para ejercer la política. La política sin ética y sin honestidad es un antivalor al que nosotros nos hemos enfrentado en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando nos topamos con antivalores, con acciones que desdibujan la honestidad en el ejercicio de la acción pública definitivamente allí nos erigimos como defensores de los valores de ética y de principios morales, de tal manera que ese espacio que seguramente vamos a ocupar, tiene que ser un espacio que se privilegie los valores y la moral en el ejercicio de la acción pública, en el ejercicio de la acción política”, dijo Gustavo Ruiz.



Pacto unitario



Precisa que en el marco del pacto unitario hay dificultades para la unidad, por una razón elemental de la dialéctica política, pues a su juicio la unidad no se decreta, la unidad se construye. Reitera que en diferentes oportunidades hicieron el llamado, “pero no se nos ha escuchado la campanada, el alerta que hemos dado con relación a la necesidad de articular a todos los sectores de la sociedad en un gran pacto nacional donde el objetivo estratégico sea el que tenemos planteado todos los venezolanos que es desocupar de Miraflores la tiranía, la dictadura mediante el apoyo que nos da la Constitución Nacional, que nos dan los principios fundamentales de derechos del hombre referido a los valores de libertad y democracia. Esa tiene que ser la ruta, como demócratas nosotros no podemos asumir otra. El tema de la Unidad es que no se puede mitificar, pretender construir una unidad alrededor de los antivalores, pretender construir una unidad con quienes por una u otra razón cohabitan con el régimen definitivamente es una contradicción, no pueden generar y no pueden producir la cohesión de los factores de la oposición mientras en su seno sigan coexistiendo sujetos o elementos que definitivamente no son parte de la unidad. Por eso la unidad no hay que mitificarla, hay que desmitificarla, la unidad es un valor superior que se necesita con sentido estratégico, pero no puede convertirse en un fin en si mismo, debe ser construida y para eso hace falta un liderazgo que realmente propenda a modificar la ruta; lamentablemente hasta la fecha no se ha logrado cumplir ese objetivo”, agrega Ruíz.



Para el lider político de la oposición del Zulia, es prioritaria la participación de todos los sectores y ámbitos de la sociedad, sobre todo aquellos con pensamiento plural. Que todos sean escuchados y expongan sus puntos de vista. Un dialogo en conjunto para extraer necesidades y fomentar propuestas. “Hay voces disidentes con relación a la ruta, pero allí es donde se hace necesario definitivamente establecer un dialogo abierto, un dialogo sin guiones preconcebidos, una articulación política sin caudillismo ni mesianismo, que derive de un debate amplio, franco, abierto frente a todos los venezolanos en procura de conseguir esa ruta no solo con los partidos politicos y con las voces disidentes como Capriles o María Corina, hace falta la participación de todos los sectores de la sociedad. No es solamente con los partidos políticos que se debe construir y transitar la ruta liberadora, insisto y hago énfasis en ello, es necesario salir del club de partidos políticos, es necesario pedirle y darle participación a quienes representan los distintas sectores del pensamiento plural venezolano, a las academias, las universidades, los trabajadores, los empresarios, a los productores del campo, a la juventud, a las amas de casa es decir a todo el venezolano que se sienta afectado por el oprobio de la dictadura, pero que también no solo necesita sino le corresponde ejercer el derecho de ser escuchado, de participar y opinar y salir del secuestro del que el G4 ha convertido a la oposición en Venezuela”, dijo Ruiz.



Partidos y sociedad



A su juicio la constitución de un pacto unitario es una necesidad estratégica, y que el mismo hay que construirlo con transparencia, con valores reales, sin zancadillas y con el tema referido a la asunción del poder y que este no sea solo por un cargo, sino por las virtudes de los cambios generales y restitución de derechos en el país.



“El objetivo del pacto unitario no es ocupar el poder, el objetivo fundamental tiene ser restaurar la libertad y la democracia en Venezuela; eso sin duda por vía de consecuencia apareja que la silla de Miraflores la debe ocupar alguien, pero ese no debe ser el objetivo fundamental, entendemos que quienes ejercemos la política tenemos vocación de poder, pero en este momento hay que trascender, hay que tener una visión mayor y orientada hacia el objetivo de rescatar esos valores que tanto andamos buscando por lo tanto no puede convertirse como objetivo estratégico preservarse en el poder como el interinato u ocupar como un fin en sí mismo un lugar en Miraflores, no, hay que rescatar los valores de la libertad y la democracia”, apuntó.



Considera necesario enfocar la lucha de todos los venezolanos en recuperar esa sociedad en la que cualquier ciudadano ejerce los más elementales derechos y que no se vea coartada por los problemas que se presentan desde hace unos años atrás, como lo es el económico “los venezolanos tenemos derecho al trabajo y que ese trabajo me genere una remuneración que me permita ir a un supermercado a comprar cualquier producto en varias marcas, y que dentro de ese salario haya la capacidad de llevar a la familia a la recreación. Que nos podamos formar y estudiar y que el Estado nos dé el apoyo para lograrlo. Esa es la sociedad que queremos construir”, finalizó Ruiz