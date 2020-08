Diputado destaca que desplazados LGBT+ venezolanos la tienen más difícil

(28 de agosto del 2020. El Venezolano).- En el marco de el Primer Foro de Desplazados LGBTIQ+ de la Asamblea Nacional, el diputado Rosmit Mantilla, presentó un nutrido panel de testimonios que ofrecieron incidencias y cifras sobre la realidad de la comunidad diversa que es desplazada por la crisis humanitaria que obliga a los venezolanos a dejar el país.

“La comunidad LGBTIQ+ que se ve en la necesidad de abandonar Venezuela, enfrenta una doble carga por motivos de discriminación. En la ruta hacia los países de destino en el sur de América, se ven expuestos a agresiones y crímenes de odio”. Aseguró el diputado Mantilla.

Seguidamente tomó la palabra la diputada Delsa Solórzano quién manifestó la necesidad de alzar la voz por los derechos humanos de todos los ciudadano ya que “No es humano guardar silencio, todos son ciudadanos cargados de derechos independientemente donde se encuentre o su forma de pensar”, destacó que desde la Organización política Encuentro Ciudadano hacen todo lo posible por el rescate de la libertad y la democracia.

De igual manera, la diputada Tamara Adrian, ofreció un balance de la situación legal de los LGBTI dentro y fuera de Venezuela, mostrando cifras alarmantes, donde se evidencia la negación del estado venezolano al reconocimiento de esta minoría venezolana. Contenidos en su Informe Comparativo de Condiciones Sociales, Económicas y Culturales de la Población Venezolana Dentro y Fuera del País. Dichas cifras, mostraron el poco o nulo reconocimiento del estado Venezolano a los derechos humanos de los LGBTI. Negando el acceso a la identidad, salud, educación y reconocimiento legal a cualquier nivel. “ Esperamos conseguir los apoyos necesarios para antes de final de año discutir en la Asamblea Nacional las reformas necesarias para la igualdad de derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Durante el foro, se pudo recoger el testimonio de Desireé Perez, una mujer trans y Coordinadora Nacional de asuntos LGBTIQ+ de la organización política Encuentro Ciudadano. “Las personas trans solo podemos dedicarnos al trabajo estetico y al trabajo sexual, Porque la ley sencillamente no nos reconoce, no existimos, no tenemos identidad”, aseveró la defensora de Derechos Humanos.

Como invitado internacional participó el presidente de la fundación ecuatoriana Diálogo DIverso Danilo Manzano, quien explicó durante una nutrida intervención la situación de indefensión absoluta de los miles de desplazados LGBTI venezolanos que avanzan por el sur de la región.

Pornografía parte el venezolano emprendedor y exiliado en los Estados Unidos Rafael Duarte expresión que lamentablemente producto del desconocimiento de las leyes venezolanas a las personas de las comunidad LGBTIQ+ se les hace imposible poder desarrollar sus familiar, “las leyes en Venezuela nos desconocen como ciudadanos libres y con posibilidad de establecer una familia”, señalo que las leyes no conciben la adopción como una posibilidad en una pareja LGBTIQ+, por último realizó un exhorto a seguir trabajando a favor de la igualdad de derechos ante la ley para todos los ciudadanos sin distinción alguna.

El cierre del evento estuvo a cargo del Diputado Mantilla, en donde se comprometió a seguir luchando por los derechos humanos y la libertad de Venezuela. “No hay futuro en Venezuela sin el reconocimiento de los derechos plenos de todos los ciudadanos. Desde la Asamblea Nacional, me comprometo a seguir presionando a todos los factores políticos hasta lograr integrar al debate nuestra agenda inclusiva”.