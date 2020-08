Avianca reanudará vuelos nacionales en Colombia a partir del 1 de septiembre

View this post on Instagram

@avianca anunció este jueves la reanudación de sus vuelos en Colombia a partir del próximo 1 de septiembre después de una paralización de cinco meses causada por la pandemia. "Este martes 1 de septiembre Avianca volverá a los cielos de #Colombia conectando desde Bogotá a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés", manifestó la compañía en un comunicado. Ese mismo día se levantará la cuarentena obligatoria que desde el pasado 25 de marzo rige en el país para tratar de mitigar la pandemia de la COVID-19, que deja hasta el momento 582.022 contagiados y 18.468 fallecidos en Colombia. La información agregó que a partir del 7 de septiembre Avianca reiniciará también operaciones desde Bogotá a Pasto, Santa Marta, Villavicencio y desde Medellín a Cali y Cartagena. "Nuestro compromiso es conectar Colombia y por eso el reinicio de la operación aérea es un paso adelante en la reactivación económica del país. Cuando Avianca vuela, no solo vuelan sus clientes, también vuelan las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, los tours operadores y los comerciantes en general", manifestó el presidente ejecutivo de la compañía, Anko van der Werff. #elvenezolanocolombia #viajes #colombia #venezuela #EVC