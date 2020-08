Venezuela se acerca a los 42.000 casos de coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV Delcy Rodríguez, informó que en las últimas horas se registraron 807 nuevos casos de covid-19, por lo que en total de contagios desde el inicio de la pandemia se eleva a 41.965. A través de su cuenta de Twitter indicó que de los positivos reportados 794 son por transmisión comunitaria y 13 corresponden a venezolanos retornados del exterior. Asimismo, notificó el fallecimiento de ocho venezolanos a causa del virus. En Táchira fallecieron dos hombres de 60 y 62 años, además de una señora de 72 años; en Distrito Capital perdieron la vida dos caballeros de 50 y 52 años; los otros tres decesos se registraron en Miranda, Zulia y Anzoátegui, todos hombre de 64, 60 y 66 años, respectivamente. La entidad que más casos registró este miércoles fue el Distrito Capital con 290 casos, luego le sigue en número de contagios: Miranda (194), Táchira (105), Apure (44), Trujillo (22), Aragua (20), Nueva Esparta (18), además de otras nueve entidades que registraron casos. . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #covid19 #DelcyRodriguez #venezuela #28ago