Manifestantes contra el racismo demandan a la Administración Trump por sofocar las protestas de forma violenta

(27 de agosto del 2020. El Venezolano).- Un grupo de manifestantes contra el racismo y la brutalidad de Portland, en el estado de Oregon, ha presentado este jueves una demanda contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por sofocar de forma violenta las protestas.

Los manifestantes, que están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), han asegurado que las fuerzas de seguridad han hecho uso de manera "indiscriminada" de tácticas violentas contra ellos. Se trata de la tercera demanda de este tipo presentada contra el Gobierno en las últimas semanas.

Tal y como aseguran, cientos de agentes federales, vestidos con uniformes de camuflaje similares a los utilizados por el Ejército, han disparado pelotas de goma, balines y otros tipos de "municiones de impacto" en su contra. Además, han acusado a los antidisturbios de lanzarles esprays de pimienta a la cara, reducirlos y darles una paliza con las porras.

Entre ellos se encuentra Mark Pettibone, un hombre de 30 años que fue introducido el mes pasado por varios agentes en una furgoneta. Estuvo retenido en un juzgado federal hasta que fue puesto en libertad. En ningún momento le explicaron por qué había sido detenido o liberado.

"Todavía no he entendido muy bien lo que significa que fuera secuestrado por mi propio Gobierno", ha lamentado Pettibone en un comunicado de la ACLU. "La gente debe saber lo que me sucedió y las autoridades deben ser llevadas ante la Justicia por lo que pasó para que no le vuelva a pasar a nadie más", ha aseverado.

Christopher David, un veterano de la Armada, se ha sumado a la demanda después de que los agentes le rompieran una mano al golpearlo con una porra en repetidas ocasiones, según informaciones de la agencia Bloomberg.

Trump, por su parte, ha vuelto a arremeter contra lo que considera un grupo de "anarquistas y agitadores" y ha pedido a las autoridades locales de Oregon que haga frente a los manifestantes ante una ola de protestas que se ha alargado durante meses en el marco de la pandemia de coronavirus.

El arresto de manifestantes como Pettibone habría sido llevado a cabo como parte de la misión 'Operación Valor Diligente' de la Administración Trump, que busca hacer frente a los manifestantes que protestan bajo el lema 'Las Vidas Negras Importan'.

La ACLU ya había presentado demandas similares en nombre de periodistas y médicos por las acciones de los agentes de Policía federales en las protestas de Portland.

Europa Press