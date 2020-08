(27 de agosto del 2020. El Venezolano).- El jefe de propaganda del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció que se recuperó totalmente del contagio de Covid-19 para regresar a su funciones.

“Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid 19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos. Comparto poema del chino Valera Mora, para la sonrisa”, dijo.