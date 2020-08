Huracán Laura con categoría 4 tocó tierra en la costa de Luisana

View this post on Instagram

#NoticiasEV ⚠️ El ojo del potente huracán Laura, de categoría de intensidad 4 -de un máximo de 5-, tocó tierra este jueves en la costa de Luisiana (EE.UU.) con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. ⚠️ A la 01.00 hora local de Luisiana (06.00 GMT), el ojo de Laura, que amenaza con inundaciones "catastróficas" según el NHC, tocó tierra cerca de la localidad de Cameron, estaba ubicado 45 kilómetros al sursuroeste de Lake Charles y avanzaba en dirección norte a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Las autoridades ordenaron la evacuación de la zona de Lake Charles, donde viven unas 200.000 personas. Los meteorólogos del NHC pronostican, sin embargo, un "rápido debilitamiento" de la tormenta ahora que Laura ha tocado tierra. En su trayectoria pronosticada, Laura se moverá tierra adentro a través de Luisiana y llegará a Arkansas la próxima noche para desplazarse el viernes sobre el valle central de Misisipí debilitado a depresión tropical. Con su categoría 4, Laura es la tormenta más potente hasta la fecha de la temporada de huracanes en el Atlántico Con información de @elvenezolanohou . . . #Hounews #Houstonnews #HoustonAlerts #WeatherAlert #hurricanelaura #laura