Venezuela registró más de 800 casos y seis fallecidos por covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela registra 820 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas: 800 de origen comunitario y 20 importados; lo que eleva la cifra a 41.158 positivos desde marzo. Seis personas fallecieron a causa del virus: tres en Nueva Esparta (hombre de 77 años en Porlamar, hombre de 50 años en Pampatar y mujer de 83 años en municipio García. Además, un hombre de 62 años en Maracaibo- Zulia; una mujer de 66 años en La Vega- Caracas; y una mujer de 72 años en Cumaná- estado Sucre. Los casos de la jornada se localizan en su mayoría en Miranda (173) y Distrito Capital (154); le siguen Aragua (117), La Guaira (68), Amazonas (60), Carabobo (59), Anzoátegui (18), Guárico (16), Táchira (64), Bolívar (16), Sucre (15), Mérida (15), Yaracuay (10), Nueva Esparta (8), Falcón (6) y Apure (1). . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #COVID19 #DelcyRodriguez #26Ago