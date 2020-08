Doctor Julio Castro, asesor de salud de Guaidó tiene Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV El doctor Julio Castro (@juliocastrom), asesor en materia de salud del Presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó (@jguaido), informó que tenía Covid-19. A través de su cuenta de Twitter indicó aque presentaba síntomas leves y que estaba cumpliendo las recomendaciones médicas. Castro, señaló que el miedo de contagio que sintió desde el pasado 13 de marzo, haciendo referencia al primer registro de casos de coronavirus en el país, se transformó en certeza, al enfermarse de Covid-19. . . #EVNews #JulioCastro #venezuela #coronavirusenvenezuela #26Ago