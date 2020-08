Alrededor de 105 ONG no están de acuerdo con las elecciones de diciembre

(26 de agosto del 2020. El Venezolano).- Al menos 105 organizaciones sociales expresaron su rechazo a la farsa electoral , en medio de la actual pandemia, pretende imponer la dictadura de Maduro, demostrando la actitud genocida del régimen.

A través de un comunicado estas organizaciones exhortan a ONGs, partidos políticos, gremios, sindicatos, universidades, iglesias, empresarios, a elaborar una agenda de trabajo en conjunto.

”Alentamos a los venezolanos que hasta ahora han respaldado al régimen y han sido defraudados, para que en conjunto cambiemos hacia un nuevo gobierno de transición y reunificación nacional que permita ir a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas e imparciales, con observación internacional calificada”, reza parte del escrito emitido en conjunto por estas organizaciones.

Texto íntegro:

– Proponer su realización, demuestra actitud genocida ante la actual pandemia

– Es necesario un nuevo gobierno de transición y reunificación nacional

– Queremos votar en elecciones con iguales garantías para todos

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos la conducta del régimen:

-Que se considera dueño del destino y de las riquezas de la nación, sin control alguno, pretendiendo perpetuarse antidemocrática y autoritariamente en el poder;

-Que no le importa el riesgo inminente de aumentar contagios y muertes por COVID-19, como consecuencia de las concentraciones humanas propias de los eventos electorales;

-Que es incapaz de resolver la Emergencia Humanitaria Compleja y el deterioro de la calidad de vida que sufre la inmensa mayoría de los venezolanos;

-Que no tiene escrúpulos para gastar inmensos recursos en la compra de equipos electorales, con la potencial corrupción que ello pudiera conllevar;

-Que no acoge las rectificaciones solicitadas por la mayoría de los países democráticos y organismos internacionales, para detener la caída del país a niveles históricos;

-Que comete todas las violaciones ilegales e inconstitucionales imaginables, para llevar a cabo un proceso electoral fraudulento;

-Que reprime a la disidencia con amenazas, torturas, prisión, exilio y abusos judiciales;

-Que no le preocupa el éxodo de uno de cada seis venezolanos en busca de supervivencia.

Por todo lo anterior, entre muchas otras razones:

1. CONDENAMOS la inconstitucional maniobra electorera convocada para el próximo 6D, pues existen urgentes razones sanitarias para posponerla por motivos excepcionales;

2. RATIFICAMOS el camino electoral como la mejor manera de participación política sin maniobras inconstitucionales;

3. EXIGIMOS que las fuerzas políticas democráticas reafirmen su capacidad de liderazgo, sin parcialidades, presentando soluciones a los problemas fundamentales del país;

4. CONSIDERAMOS fundamental la inclusión de factores de la sociedad civil: ONGs, Partidos Políticos, Gremios, Sindicatos, Universidades, Iglesias, Empresarios, etc., para elaborar una agenda de trabajo en conjunto.

5. EXHORTAMOS a las organizaciones sociales a reforzar el trabajo unitario en torno a la legítima Asamblea Nacional y crear las bases de un “Acuerdo Nacional” para restablecer la democracia;

6. ALENTAMOS a los venezolanos que hasta ahora han respaldado al régimen y han sido defraudados, para que en conjunto cambiemos hacia un nuevo gobierno de transición y reunificación nacional que permita ir a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas e imparciales, con observación internacional calificada;

7. RESPALDAMOS la Demanda de Amparo y el Recurso de Inconstitucionalidad de la convocatoria electoral el 6D, interpuesta ante el denominado Tribunal Supremo de Justicia, así?como otras iniciativas que surjan en la misma dirección.

Caracas, 25 de agosto de 2020 (corte 24 de agosto) Se siguen sumando adhesiones

1. Acarigua FAVL Portuguesa

2. Acarigua Sociedad Civil del Estado Portuguesa

3. Aragua de Barcelona Junta Comunal Casco Central

4. Araure AVIEM Portuguesa

5. Araure Comité de Defensa de Los DDHH de Los Adultos Mayores

6. Araure Gremio Profesional de Odontólogos

7. Araure Sociedad Civil de Portuguesa

8. Armenia (Col.) FUNDAVENQUIN Fundación Venezolanos en El Quindío

9. Austin AVA Asociación Venezolana En Austin

10. Austin Fundación 10 de diciembre

11. Barcelona CFDVENEZUELA Centro de Formación para la democracia

12. Barcelona Organización Civil Activa

13. Barcelona Sociedad Civil Activa

14. Barcelona SCA

15. Barcelona SOHI Sociedad Hominis Iura

16. Barinas A Toda Venezuela

17. Barinas Súmate

18. Barquisimeto Coalición Intersectorial de Trabajadores del Estado Lara

19. Barranquilla Coalición por Venezuela (63 organizaciones)

20. Biscucuy Comercio

21. Bolívar Fundaredes

22. Caracas Activista Ciudadana

23. Caracas Alfa Ciudadana

24. Caracas Asociación de Profesores de La UCV

25. Caracas ASOVILUZ

26. Caracas Ciudadanía Activa

27. Caracas Equilibrio Hatillano

28. Caracas Expresión Libre

29. Caracas Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela

30. Caracas Federación Nacional de Trabajadores Judiciales

31. Caracas Foro Ciudadano

32. Caracas Foro Hatillano

33. Caracas Fundación Blanca Nieve Sierra

34. Caracas Fundación Comunidades Ciudadanas

35. Caracas Fundación Espacio Abierto

36. Caracas Gente del Petróleo

37. Caracas Grupo La Colina AC

38. Caracas Manifiesta

39. Caracas Mesa Social de Caracas

40. Caracas Movimiento Fuerza Ciudadana en Acción

41. Caracas Movimiento Iniciativa de los Consumidores

42. Caracas Mujeres Por La Libertad

43. Caracas Proyecto Hikola

44. Caracas Quiero Un País

45. Caracas Red de Organizaciones Vecinales de Baruta

46. Caracas Red La Trinidad

47. Caracas Respuestas al desarrollo A.C.

48. Caracas Sociedad Civil El Paraíso Organizado

49. Caracas Asociacion Civil Sumate

50. Caracas Una Ventana a La Libertad

51. Caracas Vecinos Por Venezuela

52. Caracas El Paraíso Organizado

53. Caracas Fundación El Escudo de Dios

54. Carora FAVL Capítulo Torres

55. Ciudad Bolívar Médicos Unidos Venezuela

56. Ciudad de México Fundación Humano y Libre

57. Ciudad Guayana CIV Seccional Ciudad Guayana

58. Ciudad Guayana CNP Ciudad Guayana

59. Guanarito Sociedad Civil FAVL Guanarito

60. Guanarito Sociedad Civil del Municipio Guanarito

61. Guaynabo Programa de Ayuda Humanitaria Venezuela Puerto Rico

62. Manati Venezolanos en Puerto Rico

63. Maracaibo Chrio Mission Venezuela

64. Maracaibo Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia

65. Maracaibo FAVL Zulia Zona Norte Maracaibo

66. Maracaibo Gente del Petróleo

67. Maracaibo Gremio Educativo

68. Maracaibo Humanitas Sin Frontera / Sentido Común

69. Maracaibo S.E.A. Sociedad En Acción

70. Maracaibo Sector Eléctrico

71. Maracaibo Sociedad Civil

72. Maracaibo UNAS

73. Maracaibo Voluntarios Con Guaidó

74. Maracay Aragua en Red

75. Maracay Aragua Sin Miedo

76. Maracay Asociación de Profesores Jubilados UPEL

77. Maracay MBI en Acción

78. Maracay Médicos Unidos Capítulo Aragua

79. Maracay MICEDE

80. Maracay Gente del Deporte Seccional Aragua

81. Maracay Sociedad Civil Parroquia Andrés Eloy Blanco

82. Municipio Guajira Comité de derechos Humanos de La Guajira

83. Pampatar Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica

84. Porlamar Organización Para La Prevención Nacional de La Corrupción

85. Porlamar Red de Formación Sociedad Civil Organizada Margarita

86. Puerto Ordaz CIV Ciudad Guayana

87. Puerto Ordaz Colegio de Contadores

88. Puerto Ordaz Colegio de Ingenieros de Venezuela Ciudad Guayana

89. Puerto Ordaz Operación Libertad

90. Puerto Ordaz Súmate

91. Rennes Association Le Souffle Et La Flamme

92. San Felipe ASOJPUNEY La Asociación de Jubilados y Pensionados de la UNEY

93. San Felipe Coalición Intergremial Yaracuyana

94. San Felipe Colegio de Licenciados

95. San Felipe Colegio Farmacéutico del Estado Yaracuy

96. San Felipe Fundación Marcelino Pan Y Vino

97. San Felipe Súmate

98. San Juan de Los Morros Ciudadanos Unidos

99. San Juan de Puerto Rico Venex PR

100. San Mateo Asociación Amigos de San Mateo

101. San Rafael de Onoto Sociedad Civil

102. Santo Domingo Venex SD

103. Tenerife Unión Canario Venezolana

104. Torino Venezuela In Piemonte

105. Valencia FAVL Capítulo Carabobo

