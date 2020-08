Inició registro y verificación del monedero digital para "Héroes de la Salud"

(24 de agosto del 2020. El Venezolano).- Comenzó el registro y verificación del monedero digital para pagar el bono “Héroes de la Salud“, informó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

“Héroes De La Salud ¡Llegamos al paso final: el registro en el monedero digital! Crea tu cuenta entrando en: http://bit.ly/heroes_airtm (…) Si tienes problemas de acceso, por el bloqueo de la dictadura, utiliza un VPN. Aquí te explicamos cómo utilizarlo“, expresó el también titular de la Asamblea Nacional en su mensaje.

El plan “Héroes de la Salud“, es un reconocimiento que otorga el Gobierno encargado de Venezuela a los trabajadores del sector salud, desde médicos, y enfermeras que actualmente se encuentran en la primera línea de batalla frente al Covid-19.

“El pago será de 100 dólares por tres meses. Será otorgado a más de 62.697 trabajadores del sector salud. Que son médicos, enfermeras, camilleros, que no han dejado de trabajar, en la fase de registro será personalizada, daremos un seguimiento y la protección a cada uno de los beneficiarios, haremos apoyo de personal técnico en la fase de registro“, manifestó la doctora Hilda Rubí a través de una rueda de prensa online llevada a cabo el pasado 22 de agosto.

Asimismo, agregó que: “En esta nueva fase de registro que empieza el 24 de agosto, hacemos un llamado a los trabajadores a la calle, no estarán solos”.

“La mayor distribución está en los CDI, en los centros hospitalarios militares, y en los hospitales tipo 4. 17.215 trabajadores de CDI optaran por este bono, y eso demuestra que no hay miedo, el gobierno interino ve a todos los venezolanos por igual, que no persigue, que no nos importa si eres de una tendencia u otra“, añadió.

“La distribución es la siguiente: 17.275 trabajadores de CID, 16.653 de hospitales tipo 4, 12.930 de hospitales tipo 1, 8.711 tipo 2, y 7.128 en los hospitales tipo 3“, informó.