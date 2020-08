Venezuela contabilizó más de 700 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas horas

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela registró en las últimas horas 735 casos comunitarios y 34 casos importados, para un total de 769 nuevos casos. La información la dió a conocer Delcy Rodríguez a través de su cuenta de Twitter, en la que indicó además seis fallecidos por el virus Asimismo destacó que el Distrito Capital es el estado con mayor cantidad de casos confirmados (280). El virus se mantiene circulando en sus 22 parroquias, presentando más contagios en El Valle (56), Sucre (23) y San Juan (22).