Síntesis deportiva por Avelino Avancin

(23 de agosto del 2020. El Venezolano).- RICARDO DAVID PAEZ aspira triunfar como director técnico de la filial sub-17 con Cincinnati. Cuenta con 23 futbolistas, mentalizados con ser protagonistas. Otro joven que se abre paso en Norteamérica, es el ascendente Yonatan Rosas, quien sueña con dirigir algún día a la Vinotinto. El hijo de Freddy es un trabajador incansable, al igual que Joseito Hernández y Frank Piedrahita….La Federación conjuntamente con la Liga Futve aplicara el reglamento a aquellas escuadras que por diferentes causas se nieguen a disputar el venidero torneo, o sea los que no compitan van a ser descendidos a Segunda División. Para el 2021 la licencia de clubes va a ser obligatoria. Se desconoce cual va a ser el futuro del fútbol venezolano. La presidencia de la Federación esta acéfala y no se sabe quien tomará las riendas. Reina un excéptismo total. Se comenta que retorna como mandamás interino Laureano González. Parte de la dirigencia pedirán a la FIFA que se lleven a cabo las elecciones de cualquier manera y aun no es oficial si habrá campeonato, siguen pasando los días y no hay un pronunciamiento concreto, con una gran cantidad de plantillas sumergidas en una profunda crisis. Las denuncias hechas por Richard Blanco han sido contundentes. Muchos clubes siguen preparándose, mientras que otros no entrenan, debido a las múltiples deudas…Se encienden las alarmas en Lara y Trujillanos, tras varios casos de Covid 19. Por cierto que uno de los afectados es el preparador físico de los guerreros de la montaña Luis “Chispa” Infante, uno de los mejores del circuito, a quien le deseo una pronta recuperación. La directiva del conjunto de Valera le ha dado la espalda en este momento tan difícil, además en lo que va de año los jugadores de la escuadra andina apenas han cobrado mes y medio y varios me expresan que están sobreviviendo…Gran abrazo para Carlos Núñez, ex gloria del Portuguesa. El peruano vivió momentos extraordinarios con la tropa llanera y se convirtió en uno de los delanteros más letales que han pasado por esta tierra, tal como también lo sostienen Walter Luna, Juvenal Rivero y Dimas Salcedo Nadal….

LOS JINETES Javier José Castellanos y Ramón Alfredo Domínguez, quienes están en el Salón de la Fama del hipismo en Estados Unidos, han sido los dos mejores nativos de todas las épocas. Los referidos ratificaron durante sus carreras, ser unas verdaderas súper estrellas en los diferentes óvalos...

GRANDES MERITOS ha tenido Nick Nurse para obtener el galardón de mejor entrenador del año en la NBA. A pesar de no contar con Kawhi Leonard, los Raptors han tenido un sobresaliente desempeño. La pandilla canadiense busca revalidar el título campeonil. Boston, Milwaukee y Los Ángeles son sus principales enemigos…Por lo intenso de la pandemia dan como un hecho que no habrá Súper Liga de baloncesto…

VARIOS JUGADORES venezolanos de jerarquía afectados por lesiones, me refiero a Salvador Pérez, Ronald Acuña, José Altuve, Eduardo Rodríguez y Gleyber Torres… Bastante lamentable lo ocurrido con el lanzador Yonny Chirinos, que se perderá el resto de la zafra con Tampa Bay…Record histórico el que acaban de imponer los Padres de San Diego, tras conectar Grand Slam durante cuatro días consecutivos. Cabe destacar que han sido solamente 18 jugadores los que han disparado cuatro vuelacercas en un solo encuentro…Los Medias Rojas no ven luz…

MUCHOS MENSAJES de felicitaciones con motivo del 28 aniversario de “El Venezolano”, el prestigioso semanario con mucho talento latino con sede en Miami, bajo la dirección del extraordinario amigo Oswaldo Muñoz, un zuliano universal al estilo de Gilberto Correa, Wilson Álvarez, Gerardo Parra, Ender Inciarte, Carlos González, Daniel Sarcos y el siempre recordado Daniel Alvarado. El rotativo y la pagina web son de primera calidad. Muchas congratulaciones a otros directivos de la prestigiosa empresa, como Isabel Osorio de Muñoz, José Hernández, Ildefonso Prieto, Silvia Bello, Sandra Ramón, Rosa Uztariz, Luis Prieto, entre otros. Mi más profundo deseo de que sigan los éxitos para este equipo de excelentes profesionales y que la bendición del grandísimo Dios los siga protegiendo. Otras personalidades que se suman a este acontecimiento son Héctor Cordido, Nelson Jiménez, Alfredo Conde, León Magno Montiel, Wenceslao Moreno, Carlos Alberto Hidalgo, Francisco Blavia, Ricardo Montaner, Guillermo Dávila, José Luis “El Puma” Rodríguez, Andrés De Armas, Eleazar Barros, los destacados periodistas de la región occidental Grossman Parra, Lázaro Aranguren, junto al emblemático Richard Páez Monzón (en la grafica de la columna) , gran impulsor del balompié. “Que siga triunfando esta gente llevando información veraz y oportuna, representando dignamente nuestro gentilicio en tierras extranjeras”, dijo el merideño bastante feliz...Se termino el espacio…Mis respetos para todo el país.