Personalidades celebran el 28 aniversario de El Venezolano, por Carlos Núñez García

Con la fuerza de un huracán llegó El Venezolano Newspaper aquel 24 de agosto de 1992; un periódico que tenía la misión de informar a la pequeña comunidad venezolana que en aquel momento habitaba en el Condado Miami Dade. El Huracán Andrew llegó ese día, pero sin llegar a imaginarnos, que traia una fuerza editorial que estaba destinada a ser el referente de los venezolanos.

En momentos en que los venezolanos veníamos a Miami de vacaciones , de negocios o a citas médicas, Oswaldo Muñoz y su querida esposa La Nena Osorio , se atrevieron a apostar por una idea , un proyecto que parecía no tener sentido: crear un medio impreso cuando ni siquiera había donde comer arepas en esta ciudad. Han sido 28 años con excelentes profesionales dedicados a plasmar la historia de nuestra querida Venezuela, en sus páginas y experimentar con análisis certeros, la transición de ver cómo se fueron apagando las sonrisas y encendiendo las alarmas ante la situación venezolana, como consecuencia de la mayor tragedia política vivida por país alguno en América en los últimos 50 años.

Son casi tres décadas imprimiendo los avatares del control de cambio, la caída de las Torres Gemelas que significó un antes y un después en el mundo, la recesión, la burbuja, la muerte de Chávez y de Fidel, las adversidades en materia de inmigración, por nombrar sólo algunas, y ahora una trágica pandemia que no distingue de edades, sexo, credo, estatus o afiliación política, y que nos ha cambiado la vida y nuestro sentir.

Es importante destacar, que hoy después de todos estos años, la lucha ha dado frutos y no en vano, El Venezolano se convirtió en el vehículo emblemático, el decano y la referencia más importante dentro de la comunidad venezolana e hispana en el Sur y Centro de Florida; así como las ediciones en Panamá, Costa Rica, Houston, Madrid y Colombia.

Ahora bien, como ya es costumbre en mis columnas, quise invitar a los amigos, que no necesitan presentación , los cuales sin dudar, me enviaron sinceros mensajes – videos - de felicitación y amistad para con El Venezolano y su fundador Oswaldo Muñoz, a quien le reconocen su gran esfuerzo y coraje, junto a un gran equipo de profesionales, logrando así consolidar esa “locura” de 1992 , que resulto finalmente siendo una gran visión y lo más importante, ser voz y expresión de ese país que nos vio nacer. A todos Ustedes mil gracias.. Aquí vamos…

Quise comenzar con el gran actor y amigo Franklin Virguez, quien en una anécdota refleja muchísimo lo que pensaba mucha gente de la fundación de El Venezolano, y me envía su mensaje así:

Franklin Virguez (Actor y gran luchador de la causa venezolana):

“Hola, qué tal? Cómo están ustedes? Bueno, hace muchos años, hace unas cuantas lunas, me encontraba yo en el viejo departamento de maquillaje de RCTV conversando con mi hermano Carmelo Físhetto que en paz descanse. Cuando llegó Eladio Larez junto a Marcel Granier, estaban ellos allí discutiendo sobre un tema específico de la política nacional de aquella época. Sin embargo, en un paréntesis Larez, le dice a Granier: “Oye, te enteraste que allá en Miami, están montando un periódico se llama El Venezolano? Granier respondió: “en Miami un periódico que se llama El Venezolano? Y cuántos venezolanos hay en Miami?

Me quedé pensando en eso y le digo a mi amigo Carmelo, al italiano, el maquillador, al jefe de maquillaje. Wow! Cuántos venezolano puede haber en Miami? Y Carmelo me dijo “ está loco!! Mira, a Miami van los venezolanos a comprar y a regresarse a la semana., tres días .. Ta'Barato Dame Dos

Pero un periódico?, allá no hay venezolanos!!!” … Y es verdad. Y no había mucho venezolano. Sin embargo, Oswaldo tuvo esa visión de inaugurar un periódico y le puso como nombre. El Venezolano tuvo visión. Oswaldo Muñoz, que tampoco sabía ni se imaginaba que en la actualidad íbamos también a ser una colonia muy grande de venezolanos exiliados en el sur de la Florida. Saludos Oswaldo Muñoz!!”

Tinedo Guía, Presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela

“Queridos amigos, quiero enviarles un muy cordial abrazo, un fuerte apretón de manos a los hombres y mujeres que han hecho posible que El venezolano llegue a cumplir 28 años de labor informativa. La palabra es el arma más poderosa que tiene el hombre. Con ella se construye. Con ella se destruye. Pero en el mundo del periodismo con ella se debe decir siempre la verdad. Nuestro saludo cordial, nuestra felicitación, nuestro abrazo sincero por este nuevo aniversario, particularmente a Oswaldo Muñoz, su presidente editor. Felicidades.”

Antonio Ecarri Bolívar, Embajador de Venezuela ante el Reino de España:

“Para mí es un grato honor poder felicitar al periódico El Venezolano por estos primeros 28 años de existencia. Se dice rápido28 años, pero hay que ver cuánta angustia, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo es necesario hacer para mantener un periódico como El Venezolano y sobre todo en tierra extraña. En los Estados Unidos triunfar en un medio impreso, una empresa que muy bien lo sabrá Oswaldo Muñoz, lo dificultoso que puede ser…, pero el empeño y el trabajo de un grupo de venezolanos extraordinario lo han logrado. Un fuerte abrazo a Oswaldo Muñoz, a sus trabajadores y a ese gran periódico que es orgullo de los venezolanos en el exterior. Un fuerte abrazo a todos.!!”

Diego Arria, economista, político, escritor y diplomático venezolano:

“El venezolano cumple sus primeros 28 años. Siempre he mirado con especial admiración a mi muy querido amigo Oswaldo Muñoz, que fue el primer venezolano que salió al mundo para que no se olvidaran de nuestro país, que estaba siendo tomado por bandas criminales. De inmediato comenzó en Miami su primera acciones y en otros sitios, incluyendo a Europa. Es realmente un venezolano que ha venido haciendo de sus esfuerzos una construcción global al rescate de la libertad y de los mejores valores de Venezuela. Mi querido Oswaldo por los próximos 28 años,un abrazo !!

Antonio Ledezma, Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas:

“Hace 28 años de Venezuela se hablaba todavía como el país petrolero, con las mayores reservas energéticas del planeta. Se habla del país rico, de sus grandes contrastes naturales desde la nieve en Mérida, los Médanos en Coro, pasando por Los Roques y El Salto Ángel. Se hablaba de las bellezas de nuestras mujeres, pero también comenzó a hablarse hace 28 años de la impronta del periodismo echando raíces en muchas partes del mundo. Me refiero a El Venezolano, a esa empresa de la que nos sentimos orgullosos, con la cual colaboramos de la mejor buena voluntad. Para Oswaldo Muñoz, para su esposa, la Nena, que es un pilar de apoyo para sus hijos y para toda la familia de El Venezolano. Mi reconocimiento, junto a Mitzy, por esta extraordinaria labor que nos hace sentir orgullosos del periodismo venezolano. Arriba corazones! Amigas y amigos de El Venezolano.”

Carlos Tablante, Diputado y Senador, Gobernador de Aragua y Ministro de Estado:

“El Venezolano está de aniversario. Es el decano del periodismo sin frontera, del periodismo en el exterior, comprometido con la defensa de la libertad, de la democracia; en un esfuerzo siempre solidario e integrador, sobre todo en tiempos de pandemia. También es un compromiso permanente en defensa de los derechos humanos, del derecho que tenemos todos a vivir en paz, en libertad y en democracia. Felicitaciones a Oswaldo Muñoz, editor del decano del periodismo venezolano en el exterior y a todo su equipo y a toda la familia de El Venezolano”

Miguel Enrique Otero, presidente y director del periódico El Nacional:

“Quiero felicitar al venezolano por sus 28 años. Que siga saliendo, que siga publicando en una época tan difícil donde los medios de comunicación del mundo están sufriendo las peores situaciones, por tanto por el corona virus como por la crisis económica que esto representa. Entonces, de nuevo felicito a a El Venezolano, a Oswaldo Muñoz, a todos los que trabajan en ese medio de comunicación y que sigan luchando, imprimiendo y saliendo, sacando su medio como lo han hecho hasta ahora”.

Napoleon Bravo, periodista de opinión:

“Saben una cosa? El gran mérito de , un periodista tan polémico como Oswaldo Muñoz, su gran mérito y una cosa que poca gente logra, es triunfar en los Estados Unidos, que es sumamente difícil. Y en periodismo aún más, porque hay grandes empresas periodísticas. Él empezó tocando de puerta en puerta hace ya 28 años. De puerta en puerta por todo el país. Cuando los venezolanos no teníamos que salir al exilio, sino los jóvenes, gracias al Plan Gran Mariscal de Ayacucho, a estudiar en las mejores universidades del mundo, incluyendo evidentemente, las norteamericanas. En esa época empezó a tocar las puertas porque quería hacer un periódico para los venezolanos y lo logró. Ese es el gran mérito de Oswaldo Muñoz y por eso lo felicitamos. Felicitaciones.!!”

José Alfonso Almora, popular periodista y reportero cubano residenciado en Madrid:

“Felicidades al venezolano por sus 28 años, felicidades por mantener los valores de una Venezuela fuera de sus fronteras. Felicidades porque se han insertado a cada una de las comunidades que están sirviendo tanto en Venezuela como el resto del mundo, y que sean, por supuesto, 28 años más para el venezolano”

Rene Fuentes, presidente de EL Globo News:

“Quiero felicitar al periódico El Venezolano en su aniversario. El venezolano es parte de nuestra identidad en la Florida, es un ícono para la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Precisamente es el medio de comunicación pionero del periodismo venezolano en los Estados Unidos. Vaya, pues nuestras felicitaciones para su directiva que encabeza Oswaldo Muñoz, también para su personal. Muchas felicidades y que el periódico El Venezolano cumpla muchas décadas más!.”

Miguel Ferro

“28 años… 28 años se dicen rápido, pero son casi tres décadas. Tres décadas en la cual El Venezolano ha sido un factor fundamental de información a todos los venezolanos que estamos en el extranjero. Tres décadas de acontecimientos, de hechos, de éxitos y de dificultades. Y en todos ellos ha estado el venezolano. Por supuesto, su pilar, nuestro querido Oswaldo Muñoz, quien hoy en día es una de las voces más sólidas de todo el sentir del venezolano. 28 años, 28 años de vida, 28 años de información, 28 años de solidaridad y 28 años de una apuesta definitiva, segura y, por supuesto, optimista para nuestra querida y amada Venezuela. Oswaldo, una vez más. Ovación de pie para quien ha apostado su vida por una gran Venezuela.”

Moisés Bakery, decano de las panaderías venezolanas en Miami:

“Quiero felicitar a El Venezolano en 28 años de información a toda la comunidad venezolana y a toda la comunidad del Sur de la Florida y a Oswaldo Muñoz un gran abrazo. Lo apreciamos mucho.”

Nino Propietario del Café Abracci

“Queridos amigos, hermanos venezolanos, tengo el placer de ser muy amigo de la comunidad venezolana aquí en Miami. Hoy quiero felicitar a este señor, Oswaldo Muñoz, fundador y dueño del periódico El Venezolano, que esta semana cumplen 28 años. Yo sé desde el día primero se lo importante que ha sido en toda la comunidad y toda Miami. Desde hace casi 30 años que yo estoy aquí y seguimos el periódico.. Felicidades Oswaldo, mucho más años de éxito. !!”

Carolina Gorrin, Presidente de la cadena Don Pan International Bakery:

“Me dirijo a ustedes para darle una gran felicitaciones al Grupo El Venezolano en su 28 aniversario.

Desde el 1995, Don Pan esta acá y sabemos que El Venezolano nos ha dado un gran apoyo en cada paso que damos. Nuevamente Feliz Aniversario, el gran equipo. a Oswaldo Muñoz y toda la gran familia de El Venezolano. Que sigan los éxitos. Sabemos que estamos haciéndonos internacionales y vamos a seguir adelante dejando el nombre de Venezuela bien en alto. Muchas felicidades.!!”

Víctor Sánchez, propietario de Productos Fress:

“En nombre Fress Kolita, y todos los productos Fress, queremos felicitar a Oswaldo Muñoz y a todo su equipo por el arribo del 28 aniversario del periódico El Venezolano, que hace posible que este sea el medio de comunicación preferido de la comunidad venezolana en Miami y el mundo. Felicidades, Oswaldo. Que tengas muchos años más.”

José Luis Rodríguez, El Puma:

“Amigas y amigos, en esta ocasión para felicitar al periódico El Venezolano y a su director y fundador, Oswaldo Muñoz, por estar cumpliendo años este medio de comunicación; no solamente ha servido para unirnos a todos los venezolanos en La Florida, sino en otros países también, de manera que le auguramos y le deseamos larga vida al periódico El Venezolano y en especial a su fundador, Oswaldo Muñoz. Muchas bendiciones!!. “

Gilberto Correa, una leyenda de la televisión venezolana:

“Para ti, Osvaldo Muñoz, maracucho como yo, director fundador del diario El Venezolano de Miami. Qué te puedo contar yo? en este aniversario \.28 años. Rumbo a los 30 años. Por supuesto. Te mando un abrazo tan grande, tan intenso, tan profundo, tan "moyejuo" como dicen en Maracaibo en nombre de Guillermo González y mío. Por qué Guillermo fue un amigo tuyo también ¡ No está entre nosotros. Estoy seguro que si estuviera , también estaría celebrando con nosotros, contigo, con los lectores del periódico esta celebración aniversaria .. Este año tienes doble felicitación: uno fantástico y otro sensacional.!!”

Emilio Lovera, gran humorista y actor de televisión y teatro venezolano

“Hola!! Como venezolano y a través de este medio quiero enviar una cariñosa felicitación de cumpleaños al periódico El Venezolano por arribar a sus 28 años de vida… Increíble 28 años. Este lunes 24 los cumplen por lo tanto. Feliz cumpleaños! “

Raúl González, presentador de televisión, actor y locutor venezolano:

“Familia Hace 26 años llegué a este país y cuando llegué aquí a Miami, una de las primeras cosas que me hizo conectar con mi país fue El Venezolano. Están cumpliendo 28 años y quiero felicitar a todo el equipo dirigido por mi buen amigo el señor Oswaldo Muñoz, por todo lo que han hecho, por lo que hacen y estoy seguro, por lo que seguirán haciendo, por informarnos a todos. A El Venezolano de parte de este compatriota , amigo y admirador, les deseo que cumplan muchos años más.!!”

Benjamín Rausseo, Er Conde del Guácharo:

“Yo, por mi parte deseo, toda la luz este día, todos llenos de alegría. En esta fecha natal..”. Feliz cumpleaños a El Venezolano! ; Felicidades a Oswaldo Muñoz y a todo su equipo. 28 años, se dice rápido, pero son 28 años que han sido dando lucha en Miami y en otras latitudes. Felicidades Oswaldo, a ti y a todo tu equipo que siga muchos años más!!. Goorbay y Con Rausseo me resteo!!!”

Maibort Petit, periodista y reportera venezolana:

“Como periodista venezolana en el exilio, quiero felicitar a el equipo de El Venezolano por haber llegado a 28 años de larga trayectoria informando a la comunidad venezolana y latinoamericana. Se lo dificil que es mantenerse por 28 años haciendo periodismo, así que lo felicito y sigan adelante.!”

Mario Andrés Moreno presentador de los noticieros de Mega TV y de Z 92.3 FM en Miami.

“Muy contento de poder celebrar estos 28 años y felicitar a mi amigo Oswaldo Muñoz, a su señora esposa y a toda su familia por este logro que parecía muy lejano, pero que lo han sabido labrar con un trabajo de mucho tesón, un trabajo muy familiar y sobretodo de mucho corazón. Para mi es un honor haber compartido con ustedes todo este tiempo, haber podido ser testigo de las grandes coberturas que han hecho. Los felicito, han crecido el mundo digital, lo han explorado de una manera extraordinaria y ahora ya no tienen fronteras. Están en muchos lugares del mundo. He sido testigo cuando voy a España de poder leer El Venezolano también en Madrid, así que Oswaldo para ti y para toda tu familia muchas felicidades por estos primeros 28 años y que sean muchos más!.”

Silvia Bello, Gerente General de El Venezolano

“Llegué al venezolano a finales de 1998, comencé trabajando como vendedora hasta llegar a ser gerente general. Durante todos esos años enfrentamos diferentes situaciones. La caída de las torres, la burbuja inmobiliaria, diversos huracanes y por último, el avance vertiginoso de la tecnología y hasta una pandemia histórica. Supimos hacerlo porque siempre contamos con un equipo de profesionales comprometidos con su trabajo informar a los venezolanos que están fuera de la patria. Crecimos exponencialmente en otros terrenos. Panamá, Houston, Costa Rica, España, Colombia y los que aún faltan. Todo esto fue el producto del sueño de Oswaldo Muñoz, que todavía sigue presente en cualquier espacio donde se permita la presencia de un medio impreso. Gracias a todos los que pasaron por El Venezolano, porque con su trabajo y esfuerzo aprendimos a ser más fuertes y mejores”.

José Hernández, periodista y político, Jefe de Redacción de El Venezolano

“Estamos hablando de los 28 años de El Venezolano. Tengo trabajando con él desde el año 2002 y hasta hace un año y medio, cuando empecé a buscar la transformación de Venezuela, esto ocurre todos los días en El Venezolano, porque trata todos los días de retratar lo mejor del venezolano de esta tierra. El Venezolano es un orgullo, es un orgullo para mí, es un orgullo para toda la comunidad. Una representación de lo mejor de Venezuela y vale la pena para todos celebrar estos 28 años. Gracias, Oswaldo. Gracias a tu familia. Gracias a La Nena y gracias a todos.”

Lesly Simons , presidente de la Cámara Venezolana Americana en el sur de la Florida

“En nombre de la junta directiva y de todos sus afiliados, queremos felicitar al diario El Venezolano y a su presidente y fundador, Oswaldo Muñoz, por estar arribando a sus 28 años de fundado. El Venezolano ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad venezolana en el sur de la Florida y hoy en otras latitudes. Oswaldo, muchísimo éxito, felicitaciones a todo tu equipo, a todos tus aliados y gracias por el apoyo que siempre nos ha brindado, desde tu casa como miembro fundador de la Cámara. Gracias y muchísimo éxito”.

Wilson Álvarez, ex Grade Liga y gloria del deporte venezolano:

“Salud, amigos, en esta ocasión un día muy especial para el periódico El Venezolano, en su aniversario número 28, quiero felicitarlos, que sean muchísimos más, que nos mantenga informados a todos, de verdad. Es que nosotros disfrutamos siempre de ustedes. Muchas gracias.”

Daniel Sarcos, el granpresentador de televisión:

“No imaginan cuánto placer siento de poder sumarme a la celebración de los 28 años del venezolano. A Oswaldo, a toda la familia de El Venezolano, a todo su equipo, a todos esos periodistas que han hecho posible que El Venezolano se convierta en un decano del periodismo venezolano en el exterior, además de su trabajo periodístico. También quiero agradecer por ese trabajo de facilitar la vida a todos los venezolanos, no solamente a la gente que se dedica a la actividad pública, sino a todos los venezolanos en general. Oswaldo, para ti y para toda tu familia. Feliz cumpleaños!. Un abrazo inmenso y que sigan los éxitos.

Carolina Perpetuo, modelo, animadora y actriz venezolana:

“Quiero enviarle una efusiva felicitación a todo ese gran equipo de trabajo de El Venezolano News, que en sus 28 años ha llevado adelante una gran tarea y es la de informar a todos los venezolanos que están alrededor del mundo. En especial un gran abrazo para Oswaldo Muñoz, ese gran pionero de la información venezolana. Para todos ustedes en su vigésimo octavo aniversario todo lo mejor. Muchas bendiciones!”

David Comedia, comediante, Imitador de voces, locutor y actor

“Señores 28 años, 28 años!!, que se dicen fácil, pero no lo es. 28 años de trabajo, de constancia, de sacrificio, perseverancia y en los 28 años que está cumpliendo El Venezolano, quiero felicitarlos porque ha hecho un trabajo extraordinario de llevar buena información a los ciudadanos, de trabajo constante. Te felicito Oswaldo por este logro. Te felicito por estos 28 años de El Venezolano Newspaper, Siempre estaré agradecido con ustedes por el apoyo que me han brindado desde que llegué a este país. Éxitos! Bendiciones para ustedes.”

Saul Campagnela , director de la orquesta Voces de ayer y hoy:

“Sirva este mensaje para enviar un sentido, aplauso, cariño y nuestras felicitaciones a ese gran semanario, El Venezolano que arriba a sus 28 años. Oswaldo Muñoz, recibe de parte de tu orquesta y de todos nosotros tus amigos un abrazo grande y felicitaciones hermano. Que sean 28 más informando como solo ustedes lo saben hacer. Abrazo.”

Nelly Pujols, esa gran humorista, locutora y comediante venezolana

“El Venezolano está cumpliendo 28 años, nada más y nada menos. Me trae muy buenos recuerdos porque en ese momento yo tenía 10 años y mi mamá me pues me ponía a leerlo.(risas) Pero bueno... de verdad, muchísimas felicitaciones a El Venezolano Newspaper, 28 años que se dice rapidito, pero hay que echarle!. De verdad me siento muy orgullosa de pertenecer al equipo de El Venezolano y un abrazo muy grande a su creador, Oswaldo Muñoz, que lo hizo en aquella época éramos cuatro pelagatos y aquí estamos. Felicidades también a la Nena . Felicitaciones a todos !!

Felicitaciones muy sinceras Oswaldo, junto a La Nena y todo ese gran equipo hicieron, cuando nadie lo creía, un periódico que vino a llenar un espacio necesario de información y de opinión a toda nuestra comunidad de hermanos venezolanos en la Florida y en Estados Unidos. Convirtieron a El Venezolano en una empresa de información pionera, y los pioneros llevan siempre consigo esa gran distinción tan alta, abren caminos por ser los primeros.

Quiero finalmente dedicar estas líneas a 4 amigos que ya no están en entre nosotros, los cuales estarían muy orgullosos de esta gran celebración: Guillermito “Fantástico” González, Omar Betancourt , El Gordo Raúl López y Pedro Mena, estos tres últimos victimas del Covid 19. A ellos nuestro recuerdo fraterno.

Hasta aquí amigos, y de la mano de Dios que viva la vida!!