A paso de vencedores Mindeporte sigue avanzando sobre la destrucción de la autonomía del movimiento olímpico, por Martrin Gutiérrez

(23 de agosto del 2020. El Venezolano).- Una vez tomado el órgano rector del deporte venezolano es decir, el Ministerio de Juventud y Deporte por parte de este grupo de adulones de dictador desprovistos de talento alguno, que solo se masturban con el poder, procedieron a robar, a enriquecerse y a repartirse los espacios entre ineptos. Hoy vemos el deporte venezolano y es fácil concluir que pasó, solo vemos destrucción, planes sin cumplir, fondos sin fondos, éxodo masivo de juventud y atletas, en fin lo dejaré hasta ahí para no hacer larga la lista que muestra la ignominia continuada que ha sufrido el deporte en manos de este ministro foca del comunismo, pero como durante varios años hemos denunciado, la ambición de este señor no tiene límites y era de esperarse que una vez destruido el deporte venezolano y sus estructuras de Estado, ahora vienen por las instituciones autónomas y les explico porqué, a diferencia del IND y el Ministerio de Juventud y Deportes quienes, reciben presupuestos del Estado, existe también el Comité Olímpico Venezolano quien no recibe recursos por parte del gobierno nacional sino que sus recursos son asignados por los organismos internacionales a los cuales está adscrito, como lo son el Comité Olímpico Internacional, órgano rector a nivel mundial del movimiento olímpico, también PANAMSPORT, ODESUR, ODECABE y ODEBO.

Ese manejo de independiente de recursos genera urticaria en algunas partes del cuerpo del señor ministro y por ende de la misma forma que ha emprendido campañas para la toma de organizaciones federativas, pues también viene por la silla del COV. El problema con estos personajes no es que quieran el poder o determinados espacios, sino más bien el problema es que una vez tomado ese poder solo destruyen, porque no hay una verdad más grande que la realidad y es que con más de diez años en cargos de dirección en el área del deporte venezolano, solo han generado destrucción y muerte. A estos personajes no les importa en absoluto la política deportiva ni la juventud. A las pruebas de la realidad actual de nuestra juventud y nuestro deporte me remito, no terminan de entender que el COV es autónomo y que tiene misión y visión propias, además tiene fines propios como COV dentro de los que está y cito …”preservar su autonomía y declararse contrario a presiones externas”… pero el señor Pedro Infante actual Ministro de Juventud y Deporte, Presidente del IND , Vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, aspirante a diputado, aspirante a presidente de la FVF entre otros cargos, tiene y aspira, dirige acciones puntuales para tomar el COV y se las describo:

Desconocimiento de procesos electorales de Federaciones Deportivas Nacionales del período 2017 – 2021: por increíble que parezca es así, días atrás se presentaron en el directorio del IND el desconocimiento de dos procesos electorales, específicamente Pelota Vasca y Vela, realizados en el año 2017. ¿Qué sentido tiene desconocer un proceso electoral de hace más de tres años? Un proceso que además debe realizarse en pocos meses.

Aumento de burocracia con una estrategia de solicitud de registro: previo a unas elecciones del COV (que es la que le interesa realmente) y además, en el medio de una PANDEMIA, hace el lanzamiento de un nuevo proceso para el registro de clubes, más burocracia en procesos que de por sí son bastante tediosos, pidiendo registros en notarias, cuando la gente apenas tiene para comer y evidentemente no podrán pagar sus procesos, creando con esto un mar de necesidades en las que prácticamente nadie estará legal o tal vez estarán legales solo los que le garanticen su voto y su lealtad.

Fechas inviables para próximas elecciones: la condición general del país por el Covid-19, desabastecimiento de combustible, prohibiciones generales de reuniones y dificultades en el transporte, entre otros, obligaron a que el COV convocara una reunión de Federaciones Deportivas Nacionales para conversar sobre los procesos electorales, llegando a la conclusión de solicitar al ministro en cuestión la aprobación de aplazamiento de dichas elecciones. El documento entregado a inicios de julio fue ignorado por completo pues mantienen todas las fechas de procesos, tanto así que el 19 de agosto de 2020 la foca de Alto Rendimiento, convocó una reunión con Infante a aquellas federaciones a las que se les vence el proceso eleccionario en el primer trimestre del año, específicamente judo, atletismo, karate, fútbol, feveposor, lucha y tenis de campo, ¿con cuál objetivo? detallaremos en próximo documento.

Y la guinda de la torta: control del proceso electoral, imposición de candidatos, control de comisión electoral y, sin embargo, declaran nula la elección. Es el caso de la Federación Venezolana de Remo, hace algunos meses se celebró las elecciones de la FVR, en ella estuvo de candidato el director del despacho del ministro en cuestión, la elección de la comisión electoral fue dirigida por el Estado, “por el ministerio” colocaron su comisión electoral y a pesar de todas las presiones y suciedades perdieron las elecciones. ¿Qué paso después? la comisión electoral declaró que las elecciones eran improcedentes porque hubo “FALLAS EN EL PROCESO”. Increíble y risible, pero cierto. Es al tipo de bajezas y cochinadas que ha llegado ese despacho. A lo que se quiere llegar es al modelo cubano en donde los presidentes de federación o los llamados comisionados deportivos son colocados a dedo por el régimen, pero cuidado tal vez nos pase lo que le pasó a Ecuador o a Rusia en algún momento y esto sería un logro más de la revolución, la desafiliación del deporte venezolano de la escena internacional.

Y para terminar despierta curiosidad esta necesidad que tiene este personaje de tomar estos espacios en las estructuras deportivas de carácter internacional, ¿será que de verdad es una instrucción de la dictadura tomar el deporte o será solo capricho? ¿o tal vez será que busca algún espacio que le permita conseguir algún tipo de estadio de inmunidad?, ¿será que ya resuenan en sus adentros las alarmas de la caída del régimen, y llegado el final tendrá que rendir cuentas de varios de sus crímenes? Crímenes de muchacho cometidos desde el año 1997 o por crímenes de peculado realizados desde los diferentes cargos que ha ostentado, o tal vez delitos que incluyen la utilización del Estado para privar de libertad y en hecho causar la muerte de personas inocentes, ¿o será simple ambición? Tal vez en lo inmediato no nos enteremos, pero si es un hecho notorio y visible que lleva a cabo toda una serie de acciones que buscan seguir tomando el deporte y lo más triste es que muchos dirigentes federativos parecen no darse cuenta de esto, estamos en una guerra por la supervivencia y en esas guerras solo queda pelear para ganar o simplemente esperar para desaparecer.

Por: Martrin Gutiérrez