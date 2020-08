Revelan que disminución de casos de Covid-19 en Venezuela es por falta de pruebas

View this post on Instagram

#NoticiasEV A juicio del diputado y Comisionado Presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, José Manuel Olivares (@joseolivaresm), que “es sospechoso que luego de varios días con más de 1000 casos (de covid-19 en Venezuela), por segunda vez solo hay alrededor 600”, a su vez explicó que “menos casos responde a que fueron procesadas menos pruebas, no al aplanamiento de la curva”. “A pesar de que siempre ha sido un misterio cuántas PCR están procesando, estos números evidencian que se están quedando sin pruebas o sin capacidad de procesarlas. A la gente no la engañan, cada día hay más gente contagiada y los hospitales colapsados, eso no lo pueden esconder, denunció Olivares. El pasado viernes, Nicolás Maduro dijo que los casos diarios de la COVID-19 en el país experimentan "una leve, pero significativa tendencia a la baja", luego de que se detectaran menos de 1.000 nuevos contagios por segunda jornada consecutiva. . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #COVID19 #venezuela #AsambleaNacional #22Ago