Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(21 de agosto del 2020. El Venezolano).- Sammy Colón y Carlos Vives ganadores de la Voz

El cantante Sammy Colón, del team de Carlos Vives, resultó ganador en la gran final del programa “La Voz”, obteniendo un premio consistente en $200.000 dólares y un contrato de grabación con Universal Music Group. En la gala final animada por Jorge Bernal y Jacky Bracamonte, José Class, del Team Fonsi, fue anunciado como el segundo lugar, seguido por Sugeily Cardona del Team Guzmán como tercer lugar, mientras que Andrea Serrano del Team Wisin ocupó el cuarto lugar de votos de la audiencia. El puertorriqueño, Sammy Colón, residente de Holiday, Florida, cautivó a los coaches con su voz desde las audiciones, cuando interpretó el éxito de José José “El triste”. La espectacular noche contó con presentaciones musicales de los coaches Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, y las estrellas Mau y Ricky, Camilo y Rauw Alejandro.

J Balvin se recupera de Covid-19

El cantante colombiano J Balvin dijo que se está recuperando después de su batalla contra el coronavirus. En un video pregrabado que se transmitió el jueves por la noche cuando Balvin recibió un reconocimiento en los Premios Juventud 2020, el artista reveló que se contagió de COVID-19 y que la enfermedad tuvo un impacto fuerte en él. “En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, dijo Balvin con la voz algo apagada. El galardonado con el Grammy de 35 años dio un mensaje contundente y pidió a los fans que se tomen en serio el virus. “Estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a toda la gente en general, que se cuiden y se protejan esto no es un chiste ... el virus como tal sí existe y es muy peligroso. Así que cuídense mucho”, agregó.

Kaky Ramos lanza tema icónico “La Burra”

El músico venezolano Kaky Ramos, quien es conocido popularmente como el músico de las superestrellas, dado que ha sido percusionista de grandes de la música como Carlo Vives, Olga Tañón, Oscar D’ León, Luis Enrique, Natalia Jiménez, Yandel, Victor Manuelle, entre otros, ahora nos trae una versión renovada y explosiva del tema icónico y muy popular llamado “La Burra”, canción emblemática de nuestro folclore. Esta vez se le une al cantante Rafael “Pollo” Brito, quien demuestra una vez más su talento y versatilidad. “La burra” es la continuación de una serie de lanzamientos que tiene previsto Kaky Ramos y su banda “Tambo Deep” con la misión de llevar la bandera del folklore venezolano a todo el mundo a través de su música.

Premio juventud tuvo su gala en medio de la nueva “normalidad”

La gala de los Premios juventud, por Univisión, se desarrolló con extremas medidas de precaución, Premios Juventud 2020 celebró este jueves 13 de agosto la primera gran fiesta del verano, en la cual Bad Bunny conquistó 8 galardones, seguido por Karol G y J Balvin, con 5 cada uno, y muy cerquita de Anuel, que cargó con 4. En una ceremonia tan impactante como emotiva, realizada en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, la joven revelación de los corridos tumbados, Natanael Cano, también hizo realidad un sueño al empatar con uno de sus ídolos, Daddy Yankee, con 3 victorias. Sin duda fue una ceremonia donde reinó la nueva manera de hacer televisión dentro de la “nueva normalidad”.