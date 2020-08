Parlamentario opositor vinculado con extorsión en Venezuela

(21 de agosto el 2020. El Venezolano).- Este Lord conoció de buena fuente que el diputado Maroun, señaló, concretamente, al diputado Julio Montoya, hoy “agente libre” declarado, que no acata ninguna línea partidista de Primera Justicia ni de ningún otro partido y Jefe Parlamentario.

El diputado Maroun, aseguró: «Esa denuncia la está planteando el diputado Julio Montoya. Yo no conozco el caso, no estoy en la Comisión de Contraloría, por lo tanto no le puedo aportar información. Dígale a quien le da la información a usted, que sea serio. Existe un desespero por extorsionar empresarios.