Venezolano Richard Cadrouce conquista el mundo fashion en New York

(18 de agosto del 2020. El Venezolano).- Desde vivir de sofá en sofá en casa de sus amigos, ganar un sueldo bajo por 40 horas de trabajo a la semana, ser rechazado por su apariencia física, hasta ser tomado en cuenta por una de las mejores revistas del mundo de la moda.

Intenso, sensible y creativo, así se describe Richard Cadrouce, un joven venezolano de 27 años apasionado por la moda desde pequeño y que nunca imaginó estar en la Gran Manzana brillando como Director Creativo en campañas, Blogger de Fashion y Beauty; como él mismo dice: “Siempre podemos hacernos un lugar en el mundo”.

Jamás pensó que esa emoción que sentía nada más de pensar en cómo se iba a vestir en la época de Navidad se convertiría en uno de sus primeros pasos en el mundo de la moda. “Mi pasión por la moda nace gracias a la Navidad, alrededor de los 9 años. Estrenar ropa para mí iba mucho más allá. Comprendí que la moda contiene un mensaje y comunica cosas importantes”, expresa.

Estudió Artes mención Diseño Gráfico en la Universidad Arturo Michelena. Como a muchos venezolanos le tocó emigrar y su destino fue Estados Unidos. Primero llegó a Miami en 2016, donde tuvo que atravesar varias dificultades como dormir de sofá en sofá en casa de diferentes amigos, realizar trabajos de fuerza, también como bartender e incluso trabajar 40 horas a la semana por un sueldo muy bajo.

Sin embargo, nunca se dio por vencido, su meta era Nueva York y lo logró. “New York ha sido además de mi casa, mi espacio seguro para desenvolverme estando confiado de mi trabajo y sobre todo lo que represento como ser humano. Es la ciudad donde por primera vez he sentido que pertenezco en todos los sentidos, he tenido oportunidades que ni yo mismo alguna vez consideré posible”, manifestó.

No todo es color rosa

Llegar a la ciudad emblemática de la moda no le garantizó el éxito. Día a día ha tenido que enfrentarse a obstáculos pero también a grandes satisfacciones. Recuerda una anécdota en la que fue denigrado por su apariencia física en un evento privado al que invitaron a 12 influencers Newyorkinos a disfrutar de un showroom con previews de las colecciones de Highbrands europeas en Manhattan.

“Todos los invitados tenían más de 100mil seguidores, yo era el único hombre. Empezaron a formar grupos de personas para hacer fotos del evento, yo estaba junto a Claire Rose Cliteur, Dylana y Natalie Suárez, cuando el fotógrafo me dijo explícitamente: “Amigo, ellas se ven increíbles pero la verdad es que te ves muy mal al lado de ellas”.

“Como hombre latino, de 1.80 cm de estatura, un cuerpo promedio y muy alejado del prototipo de belleza global, ha sido complicado presentar una propuesta diferente, porque en diferentes ocasiones ha sido una bendición y en otras una gran desventaja”, puntualiza.

Cadrouce dice que una de las cosas más difíciles de lo que le ha tocado vivir

ha sido enfrentar las cosas de forma objetiva, entender que muchas veces el rechazo tiene que ver más con la otra persona que con él.

Un capullo con muchas sorpresas

“Al principio solo creaba contenido fashion para mi blog, compartía mis looks en distintos espacios de la ciudad con trípode y poco a poco mis hermanos y hasta mi mamá se han tenido que convertir en mi equipo de trabajo. La mayor parte de fotos en mi Instagram @richarcadrouce han sido tomadas por mi familia”, detalla.

Desde principios de 2020 se desempeña como Director Creativo freelance, trabaja para varios clientes y está dedicado totalmente a su blog y a las redes sociales.

Cadrouce ha ido creciendo poco a poco, al punto de que fue tomado en cuenta para una publicación de la revista Vogue (VOGUE.US) titulada “Los mejores instagram fashion de la semana”, en la que aparecía él junto a Kourtney Kardashian y Emily Ratajkowski.

También fue publicado en un artículo para Vogue Italia (VOGUE.IT) como modelo en NYFW para el diseñador italiano Alessandro Trincone, quien vistió a Young Thug para la portada de su disco “No my name is Jeffery” con la intención de redefinir la masculinidad.

A su vez, fue invitado junto a otros 8 bloggers Newyorkinos a un tour privado para ver el amanecer en el Empire State Building e hizo una colaboración con @YSLbeauty.

Hoy día se siente orgulloso de compartir con otros Bloggers/Influencers tales como Dulceida, Rosshanna Bracho, Trilliz Catalano, María Gabriela Isler, Nany y Vanessa Zambito, además de trabajar con marcas en las que causa revuelo con su prototipo de belleza y estilo, siempre haciendo presencia cada año en la New York Fashion Week.

Su mayor fuerza para seguir: compartir con su comunidad día a día, llenarlos de inspiración, creatividad, buena vibra. “Inspirar a otros a ser ellos mismos y trabajar por sus sueños aunque el camino parezca muy angosto”.