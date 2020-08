Paola Molina Noguera: Un gran error de Guaidó fue subir en extremo las expectativas de cambio

(17 de agosto del 2020. El Venezolano).- Paola Molina Noguera, consultora política venezolana, especialista en participación política de la mujer, campañas electorales y política exterior expresó que por parte de la oposición venezolana ha habido errores de comunicación al hacer creer que el cambio político en Venezuela es de la noche a la mañana.

Desde su análisis, estableció en Vladimir a La Carta que Juan Guaidó, debió hablar desde un principio con la verdad, "generó expectativas de que el cambio era inminente y los meses fueron pasando, no se vieron cambios y los padecimientos del venezolano aumentado". Esa es la factura que le están pasando a Guaidó: "nos quedamos esperando en el tiempo, los cambios no eran en el corto plazo".

La consultora política indicó que aunque los venezolanos pueden ver a su dirigencia que está fuera del país, reuniéndose y buscando apoyo, ésta dirigencia, a su juicio se ha olvidado un tanto de acompañar al venezolano en el padecimiento que vive a diario. "Las necesidades básicas de los venezolanos no están cubiertas y esto no se arregla con sólo discursos internacionales. No es sólo es un tema de si hay recursos o no, es que no se puede perder el acompañamiento".

En cuanto a las elecciones parlamentarias dispuestas para el 6 de diciembre, Molina mencionó que la política venezolana está en un escenario complejo. "Luego de 1 año y medio que Juan Guaidó se proclamara presidente de transición, la oposición se encuentra en una encrucijada, a punto de a pocos meses perder lo que queda de la Asamblea Nacional".

Expresó que independientemente de que la oposición participara en el proceso de diciembre, "el cambio no era que en enero tendríamos contrapesos con una Asamblea Nacional sólida, pero el papel de la AN a nivel internacional es importante porque es el único poder que se reconoce como autónomo o independiente del régimen. También hizo mención a que las consecuencias por la oposición haberse retirado de las elecciones parlamentarias en el 2005 todavía las estamos pagando en el 2020.

Asimismo advirtió que este proceso electoral el gobierno lo amoldó de manera que no haya ni la menor duda de que va a ganar. "Ajustó todo a su medida". Incluso subrayó que en este proceso electoral vemos un retroceso de derechos humanos y políticos cuando se está prácticamente eliminando la votación directa de las comunidades indígenas.

También resaltó que hay que tomar en cuenta que "Venezuela está en condiciones de supervivencia, de resolver comida, medicinas, esto hace que en las agendas individuales no esté contemplado salir a luchar por procesos electorales". En el mismo orden de ideas dijo que hoy en día la oposición está pasando por un momento de desgaste, "son 20 años haciéndole frente al gobierno". "Hoy el debate es entre buscar la supervivencia o emprender una lucha en las calles contra el régimen", expresó.

"Necesitamos mujeres haciendo políticas públicas".

La también especialista en participación política de la mujer, conversó en Vladimir a La Carta sobre la necesidad de aumentar los espacios dónde la mujer haga trabajo político. Mencionó que en Latinoamérica en cuanto a la participación de la mujer, está en números rojos en comparación con países nórdicos que han llegado a la paridad total.

Molina explicó que un gran problema es que se avanza mucho en las legislaciones pero no en las acciones. "Hay mucha violencia política, económica, doméstica y los feminicidios han aumentado", denunció Molina.

"No hay desventajas biológicas ni de capacidades para que una mujer pueda hacer un buen gobierno", dijo la especialista.

Mencionó que la pandemia evidenció que los liderazgos de mujeres han sabido llevar mucho mejor el tema de hacerle frente a la crisis sanitaria. Dio como ejemplo el caso de Nueva Zelanda y Alemania.

Molina finalmente hizo hincapié en que “ojalá en el corto o mediano plazo entendamos que cuando hablamos de Derechos Humanos están los derechos de las mujeres y no tengamos que hacer tantas leyes aparte porque se nos desconoce e irrespeta”.

Vea la entrevista completa aquí: