El pueblo no quiere elecciones sino soluciones Por Ángel Monagas

Hace poco recordaba las escenas de la serie de televisión Jack Ryan, capítulo 8 de la segunda temporada, donde el autor intenta ejemplificar la situación de Venezuela. En varios capítulos lo trató. No lo logró.

Empero, me llama la atención que la escena resalta una mujer, candidata contraria al gobernante, de comportamiento y figura similar a María Corina.

Esta mujer participó en un proceso electoral con todo y el conocimiento del fraude en proceso.

La versión de Nicolás Maduro, lo identifican como Nicolás Reyes, aunque su parecido es muy lejano, pues a pesar de su desdeñable comportamiento, se mostró mucho más respetuoso de la democracia que la versión original. Lo mismo la Fuerza Armada, o una parte importante de ella, que detuvo el atropello, vistas las protestas populares.

La protagonista de la escena, luego en su casa, recibe de un militar el resultado y tratamiento como nueva Presidenta. En todo momento, esta mujer se negó a no ser candidata.

Hago este breve análisis, pues vistas las reacciones ante una postura del Presidente de la conferencia episcopal de Venezuela y no del cuerpo colegiado, se demuestra que nuestros líderes y “lideresas”, embisten como el “toro” cuando ven el trapo rojo y juegan el mercadeo del complejo de Adán y ser el primero en oponerse.

El documento es muy reflexivo y se puede no estar de acuerdo. Lo lamentable es la intolerancia demostrada con las reacciones y los inmediatos calificativos de “traición”.

Coincido con Jesús Petit Da Costa: “Coherentes con la doctrina oficial de la Iglesia tenemos derecho a interpretar que la frase: “con la abstención, no basta”, coincide con la tesis de los sectores radicales de que la abstención masiva debe tenerse y prepararse como EL PRIMER PASO PARA EL CONTRAGOLPE CONSTITUCIONAL, cuya finalidad es el CESE DE LA USURPACIÓN. Y que, en consecuencia, la abstención masiva se inscriba dentro de una estrategia insurreccional”.

Aún faltan muchas escenas de esta nueva política titulada “Parlamentarias 2020”.

Algunos juegan a mantener el status y otros a sacar provecho de seguir siendo oposición.

Si llega el 7 diciembre y no pasa nada (Dios quiera que no), ¿Cuál será el nuevo discurso para justificar una representación opositora que siguiendo las reglas del béisbol: El que no hace le hacen?

Los problemas de la gente son múltiples y muy complejos.

La simpleza de la gente es clara: No queremos elecciones, sino soluciones. Respuestas.

De eso debiera estar ocupado el liderazgo político.

¿Dónde está la lealtad?

De niño escuche muchos relatos de donde la mujer seguía al marido por cielo, mar y tierra sin importar nada más que el permanecer unidos no obstante los contratiempos. En batalla muchas participaron dando la vida por su amor. Bolívar contó con varios de esos amores. De Manuelita Saenz se dijo que era la “libertadora del libertador”.

Los tiempos han cambiado. Cuando muchos hombres se quedan sin empleo o tienen fuertes problemas económicos, la lealtad de su pareja es puesta a prueba.

Muchas no pasan el examen. No es una regla infalible.

Algo similar sucede con los pueblos. Los mueve primariamente la emoción y votan por él o por ella, pensando “este si resolverá nuestra situación”. Defina usted las variables circunstancias.

Es decir, la gente vota por alguien y lo sigue sin razonar. El mercadeo político los hace enamorar, más las condiciones propias del político.

Todo eso tiene un tiempo. Luego el velo del conocimiento aparece y con ello las decepciones, las amarguras: ¡Nos equivocamos!

¿Sucedió eso con Chávez?

En gran parte si y en otra no, sencillamente porque Chávez no era demócrata. Jamás respeto la voluntad de la mayoría, excepción hecha cuando él gano. Del resto sobran ejemplos de su irrespeto.

Su gran ventaja y de lo cual pueden presumir pocos, era el poder de su liderazgo, muy al viejo estilo político latinoamericano: pasan hambre por él, sufren por él pero lloran y votan por él.

En el caso de Chávez, la decepción fue grande. Nunca pudo superar su votación inicial. Una fuerza armada cómplice, infiltrada poco a poco por el dictador Fidel Castro, quien ayer cumpliría años y que de seguro, al cielo no fue, logró ser el brazo armado del sistema opresor que aún padecemos.

Guaidó sigue apareciendo como la cabeza de la oposición. Eso sí, muy lejanos con sus números iniciales.

Murió el amor.

Él tiene una segunda oportunidad. Ese requiebro de sentimiento de la gente, no volverá por guía normal. Es necesario atreverse.

Un proverbio chino dice “”En la mesa del juego no hay padres ni hijos”.

Leopoldo lo sabe.

¿Por qué ha tardado tanto Guaidó?

CARACAS

Fuertes rumores en los pasillos del TSJ señalan la repetición de la ruta para el actual UNT. El nuevo mandamás sería Stalín Gonzalez o Bucaram. Otros hablan de un batacazo. Lo único que salvaría a ese partido de los “alacranes”, sería que Rosales aceptará ir al proceso electoral.

LEOCENIS GARCÍA en los próximos días demostrará que no tiene vínculos con el chavismo según él. Prepara una reunión pública con un alto funcionario del Departamento del estado

ZULIA:

ES OFICIAL LA BATALLA ENTRE PRIETO Y ARIAS

Omar tiene tiempo disparando. Arias como los perros viejo “late echao”.

En días pasados denunció la paralización de una obra a su juicio “trascendental para los niños”: El centro de educación inicial Gladys de Cardozo, en el sector cuatricentenario de Maracaibo. A juicio de este columnista, señalamos lo mismo del director caigaquiencaiga.net: El medio web que la resalta, como fuente, es un medio que pertenece a una persona cercana al Alcalde Willy Casanova y que además aspira a ser diputado. También se tiene conocimiento, la cercanía del primer mandatario local con el ex gobernador en comento.

Todo ello, sin lugar a dudas deja claro que es OFICIAL el enfrentamiento entre ARIAS CÁRDENAS y OMAR PRIETO. Esa declaración en redes tiene destinatario muy concreto y que un medio prochavista la lance, le pone el ingrediente que faltaba. Por cierto, justo antes de la presentación de las candidaturas, donde se pueden postular y también los líderes pueden “vetar”.

No sabemos ¿Qué pasará? Eso corresponde a los “rojos”. Por lo visto, vienen dispuestos a darse con todo, pues a Omar Prieto tampoco se le conoce por “guardar silencio” ante un evidente ataque a su gestión.

¿Qué hará Willy Casanova? ¿Qué hará Nicolás Maduro? Pondrán “orden en la pea”, ¿intentaran recoger las armas y someter a los rebeldes? ¿Obligará Casanova, al medio propiedad de su pupilo, “moderación”?

El gobernador retoma con fuerza la calle. Willy Casanova insiste en dejar huella y todos los días inaugura obras y recorre la ciudad.

SUR DEL LAGO

Funcionarios de alto rango y antiguos de Polipulgar (Policía del Municipio Francisco Javier Pulgar), piden con carácter de urgencia una inspección técnica al cuerpo policial. No hay capitán de ese barco, van a la deriva.

El actual director, es un oficial de bajo rango y no es reconocido como tal en el ministerio de relaciones Interiores, por no reunir los requisitos mínimos para ejercer el cargo.

Algunas irregularidades: Hay armamento en manos de personas particulares. No se sabe dónde están el 50% de los policías, no tiene credenciales, no tienen seguro de vida, ni uniformes, no hay patrullas…un total caos.

ALAIMO DESDE EL EXILIO

Dedica todo el día para ocuparse de Venezuela y con especial énfasis en Zulia. Su último documento como máxima figura del Partido Centro Democrático señala entre otras cosas:

“…Con diplomacia pudiera salir este régimen, pero obligando al régimen que nos apoyen en unas elecciones viables y transparentes para así tener UNA SOLA ASAMBLEA Y UN SOLO PRESIDENTE”

“Decirle al mundo que apoyen la continuidad administrativa del Gobierno de Guaidó y acepten a este como Presidente en el Exilio, sería un error fatal que se traducirá en fortalecer al chavismo en Venezuela y conformar a los políticos de la oposición en el exterior en líderes para que sean aceptados, bajo esa figura que por cierto nadie ha legalizado”.

