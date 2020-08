Venezuela superó los 30 mil casos de Covid-19 con nuevo récord de contagios

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela marcó doble récord durante la jornada de este jueves al registrar 1.281 nuevos casos de covid-19 y 12 fallecidos, las cifras más altas contabilizadas en un día desde que inició la pandemia. El balance lo ofreció Delcy Rodríguez, en que indicó que Venezuela totaliza 30.369 contagios y 259 defunciones a causa del virus. Los venezolanos que perdieron la vida eran residentes de las siguientes entidades: Distrito Capital (4), entre ellos el jefe de gobierno de Caracas, Darío Vivas; Miranda (4), Mérida (2), Táchira (1), Apure (1). De los casos reportados este jueves 1.113 son comunitarios y 168 corresponden a venezolanos retornados del exterior (158 de Colombia, cuatro de Brasil, tres de Perú y tres de Ecuador). La capital del país continúa a la cabeza de los contagios por transmisión comunitaria al registrar en las últimas 24 horas 371 casos, seguida de Miranda (219), Anzoátegui (144), Nueva Esparta (114), La Guaira (90), Zulia (50), Barinas (24), Aragua (20), Apure (16), Mérida (14), Carabobo (12), Lara (10), Yaracuy (9), Monagas (6), Bolívar (6), Trujillo (4), Táchira (3), Guárico (1). . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #covid19 #coronavirus #DelcyRodriguez #dariovivas #14Ago