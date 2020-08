Trump se apoderó de la carga de cuatro petroleros iraníes que beneficiarían a Venezuela

(13 de agosto del 2020. El Venezolano).- El gobierno de Trump se apoderó de la carga de cuatro petroleros que tenía como objetivo transportar combustible iraní a Venezuela, dijeron el jueves funcionarios estadounidenses, mientras intensifica su campaña de máxima presión contra los dos aliados fuertemente sancionados.

El mes pasado, los fiscales federales en Washington presentaron una denuncia de decomiso civil alegando que la venta fue organizada por un empresario con vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. En ese momento, los expertos en sanciones pensaron que sería imposible hacer cumplir la orden judicial de Estados Unidos en aguas internacionales.

Un alto funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que no se utilizó fuerza militar en las incautaciones y que los barcos no fueron confiscados físicamente. Más bien, los funcionarios estadounidenses amenazaron a los propietarios de barcos, aseguradoras y capitanes con sanciones para obligarlos a entregar su carga, que ahora se convierte en propiedad estadounidense, dijo el funcionario.

No está claro dónde se encuentran actualmente los buques o sus cargas.

Los fiscales alegaron que los cuatro barcos transportaban a Venezuela 1,1 millones de barriles de gasolina. Pero los camiones cisterna, Bella, Bering, Pandi y Luna, nunca llegaron al país sudamericano y luego desaparecieron. Dos de los barcos reaparecieron más tarde cerca de Cabo Verde, dijo un segundo funcionario estadounidense.

Ambos funcionarios acordaron discutir la delicada ofensiva diplomática y judicial solo si se les concedía el anonimato, reportó AP

El embajador de Irán en Venezuela, Hojad Soltani, rechazó lo que parecería una victoria para la campaña de sanciones de Estados Unidos y dijo el jueves en Twitter que ni los barcos ni sus propietarios eran iraníes.

“Esta es otra mentira y acto de guerra psicológica perpetrado por la maquinaria de propaganda de Estados Unidos”, dijo Soltani. “El terrorista #Trump no puede compensar su humillación y derrota por parte de Irán usando propaganda falsa”.

A medida que los comerciantes comerciales evitan cada vez más a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro se ha vuelto cada vez más hacia Irán.

En mayo, Maduro celebró la llegada de cinco petroleros iraníes que entregan combustible muy necesario para aliviar la escasez que ha provocado líneas de gas de varios días incluso en la capital, Caracas, que normalmente se salva de esas dificultades.

A pesar de estar en la cima de las reservas de crudo más grandes del mundo, Venezuela no produce suficiente gasolina refinada en el país y ha visto caer su producción de crudo en su nivel más bajo en más de siete décadas en medio de su crisis económica y las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos.

La administración Trump ha aumentado la presión sobre los propietarios de barcos para que cumplan con las sanciones contra adversarios estadounidenses como Irán, Venezuela y Corea del Norte. En mayo, emitió un aviso instando a la industria marítima mundial a estar atenta a las tácticas para evadir sanciones como transferencias peligrosas de barco a barco y el apagado de dispositivos de rastreo obligatorios, ambas técnicas utilizadas en las entregas recientes de petróleo hacia y desde ambos. Irán y Venezuela.