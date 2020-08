View this post on Instagram

#NoticiasEV Raúl Iván Baduel, hijo del preso político y exministro de la defensa chavista Raúl Isaías Baduel, fue detenido en el estado Guárico, según denunció su hermana Andreína Baduel la tarde de este martes 11 de agosto a través de sus redes sociales. “El régimen cumplió sus amenazas de apresar a más miembros de la familia, en esta oportunidad a mi hermano Raúl Iván Baduel, por tribunales en el edo. Guárico”, dijo Andreína Baduel a través de Twitter. . . #EVNews #RaulBaduel #presospolitico #Venezuela #12Ago