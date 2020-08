Marruecos el destino codiciado por pederastas europeos

(12 de agosto del 2020. El Venezolano).- Marruecos se ha convertido en uno de los destinos preferidos de pederastia de Europa. ¿Por qué cree que les resulta tan fácil acceder a menores?



En primer lugar porque formalmente estos niños tienen derechos, sin embargo materialmente están completamente desamparados. Sin embargo hay diferencias entre niños y niñas.



En Marruecos un lunes al medio día acostumbramos a ver niños (chicos) en la calle pidiendo, esnifando pegamento o callejeando, todo dependiendo del barrio y de la ciudad claro, pero son niños desamparados, que no tienen familias que garanticen que vayan al colegio, si no todo lo contrario, les animan a menudo a buscarse la vida de cualquier manera, a que trabajen de lo que sea , así acaban cayendo en la delincuencia, en las drogas o la pederastia.



Nadie se asegura de que los niños estén en el colegio en los horarios escolares, pero las niñas deben quedarse en casa, mientras que los niños tienen más libertad para estar en las calles y por lo tanto se exponen a un riesgo mayor, tampoco hay ayudas estatales a familias precarias cuyos hijos están prácticamente en exclusión social, se trata de necesidades sociales básicas parecen secundarias para Marruecos. A menudo se trata de familias numerosas desestructuradas con un solo trabajador.



El desamparo de los menores está tan normalizado que a menudo otras personas se aprovechan de ello para crear cadenas de pederastia con turistas, extranjeros ( sobretodo) o nacionales, suelen ser intermediarios que se ganan la confianza de los niños y por supuesto buscan lucrarse a través de ellos, a veces cobrando comisiones por los menores a los que consigue . Su trabajo es convencer a estos niños para que se dejen abusar a cambio de dinero o regalos lo que no es prostitución si no pederastia y debe penarse con cárcel aunque haya consentimiento, y aunque el menor tenga 17 años.



Los prevalentes, que abusan de estos menores, son pederastas conscientes de la facilidad para acceder a estos niños, conocen sus debilidades y sus necesidades y saben lo barato que les van a salir esas violaciones, económica y legalmente.



Es tráfico de menores, existen leyes muy duras en Marruecos contra los pederastas, pero las denuncias y los procedimientos judiciales salen adelante en escasas ocasiones, por un lado por el tabú que implica la sexualidad en el país, que hace imposible casi siempre que un niño pueda llegar a denunciar estos actos y mucho menos a ser escuchado. Esos niños no creen que el poder judicial o la policía vaya a protegerles, ni mucho menos, le tienen miedo a todo el sistema porque sólo reciben palos, nunca ayuda. Tampoco sería justo pedirles que se expongan si luego la sociedad, el sistema y todos les van a condenar siendo ellos las víctimas.

Estos menores son explotados sexualmente en muchas ocasiones por sus familias. ¿Crees que es una cuestión cultural? ¿Por qué parece ser una opción “valida”?



Los menores explotados sexualmente por familiares son casi siempre y casi todas niñas, la pederastia hacia los chicos menores aunque se sepa que exista escandaliza mucho más que la sufren las chicas menores.



A veces los padres son los que en situaciones de miseria absoluta deciden vender la que yo “virginidad” de la menor, hace 6 meses se hizo eco de una madre que lo hizo por 1.000 euros. Sin embargo ocurre muy excepcionalmente, las menores que sufren pederastia deciden prostituirse ellas mismas desde un primer momento porque no pueden hacer nada más con sus vidas, después de ser repudiadas por sus familias, después de escaparse de sus hogares, de los hogares en los que trabajaban y eran maltratadas o después de dar a luz fuera del matrimonio siendo las apestadas de la sociedad. Son abusadas siendo menores y algunas no salen nunca de ese pozo de abusos.

Ha escrito un hilo sobre menores “alquiladas” a familias para trabajar en sus casas. ¿Están normalizados socialmente los abusos sexuales a estas niñas? Las niñas alquiladas, que se convierten en esclavas domésticas casi siempre, forman parte de un porcentaje importante de niñas que nacen en entornos rurales precarios o incluso entronos urbanos en exclusión social y de mucha pobreza. No está cuantificado, no lo sabemos en concreto y las tasas de abandono escolar de niñas puede ser por diferentes motivos tales como “matrimonios precoces etc”.



Sabemos que esos abusos ocurren frecuentemente , pero lo sabemos porque por cualquier motivo entramos en contacto directo con estas niñas, a veces cuando son menores, y otras veces lo cuentan muchos años más tarde, y no cuentan sólo su historia, si no la de sus amigas, la de sus hermanas y el patrón de abusos es el mismo. No tenemos conocimiento casi nunca de estos casos porque ellas denuncien ni porque ellas quieran justicia, se trata de niñas cuya personalidad está completamente anulada, no se sienten con derecho a protestar y las que lo hacen sufren consecuencias incluso peores. Encima es muy fácil que la justicia se vuelva en contra de ellas y que puedan ser ellas las que se vean en una denuncia por haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales cuando realmente han sido violadas o se ha abusado de ellas.

Desde 2004 está prohibido casarse antes de los 18 años. Pero hay 30.000 matrimonios nfantiles al año. ¿Son estás niñas las que acaban casadas siendo menores?

Sí, desafortunadamente las prohibiciones legales en Marruecos son ambiguas, digamos que el código de familia se modificó para bien en pos del desarrollo de los derechos de las mujeres, sin embargo está lleno de lagunas, de vacíos legales por los que se cuelan todas las excepciones posibles. Con la reforma dela Mudawwanna que es el Código de Familia marroquí se aumentó el mínimo de edad de matrimonio de los 15 a los 18 años y así lo recoge el artículo número 19 de ese texto , sin embargo el artículo 20 establece la excepción de que un juez de familia pueda a solicitud de los padres de la menor permitir el matrimonio tras una supuesta investigación que hace el juez como el decida porque la ley no establece ningún procedimiento, y ahora la pregunta es ¿Qué garantía legal es que la protección que vaya a recibir una menor emane de la opinión de un juez en vez que de la propia ley?. Los niñas en Marruecos desgraciadamente son propiedad de sus padres legalmente, sobre todo de su padre y son ellos los que deciden quien va a recoger su custodia, si su marido u otra familia en beneficio de la anterior. Otra de las lagunas legales es que existe un plazo de hasta 5 años para que muchos matrimonios religiosos se lleven al registro civil, por lo tanto en las zonas rurales más apartadas los matrimonios precoces son primero religiosos y hasta que no transcurren los años no se registran administrativamente. ¿Qué protección reciben esas niñas si se permite eso?.



Son matrimonios precoces y forzados, y son la vergüenza de nuestro país. Que una niña de 15 años se case con un hombre de 38 años y mantenga relaciones sexuales con el yo lo traduzco claramente en un violación legal, debería darnos hasta vergüenza hablar de matrimonio de menores.

Esta esclavitud es exclusiva de las niñas por nacer mujeres. ¿Qué diferencia existe con respecto a los niños culturalmente para que las niñas tengan que renunciar a su infancia?

Realmente todos los niños son vulnerables, no se puede decir que sólo sufren las niñas, pero también hay una realidad biológica indudable que es en muchos casos es la que determina a que clase de opresión se va a ver sujeta una niña dependiendo de la familia en la que nazca. En las zonas rurales sobre todo la concepción de las niñas es a menudo la de una carga, no una responsabilidad, y las opciones son escasas desde el punto de vista de la familia , una de las opciones es casarla y otra hacer un uso lucrativo ellas , obligándolas a vivir la explotación laboral en las grandes casas de las ciudades casi siempre, dejan con 10, 11, 12, 13, 14 años sus casas, sus hermanos, su pueblo, todo lo que conocían y se van a un nuevo lugar en el que no tienen ninguna clase de protección, en el que van a tener que valerse solas y por si mismas pase lo que pase, y toda la remuneración que se reciben por su trabajo va a parar a sus padres. Nadie está exento de culpa, ni los padres que siempre se acogen al argumento de la pobreza , ni los que contratan una menor para explotarla. No son todos los hogares, pero buena parte de ellos. Hacer trabajar a una niña de 12 años, sea cual sea el trabajo es un crimen.