Un Diosdado recuperado pide radicalización en las medidas de protección

(11 de agosto del 2020. El Venezolano).- Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente cubana, apareció nuevamente en Twitter, esta vez, pidió a sus seguidores radicalizar las medidas de protección para evitar contagios.

“Buenos días queridos y queridas hermanas, un abrazo grande, deseando para ustedes lo mejor, por aquí seguimos avanzando en nombre de Dios,. Pido por favor no descuidarse para nada, extremar las medidas de prevención, si no hay necesidad no te expongas. Nosotros Venceremos!”, señaló.