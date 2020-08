Tiroteo en Washington dejó un adolescente fallecido y 20 lesionados

View this post on Instagram

#oticiasEV Un tiroteo se registró la madrugada de domingo durante una fiesta al aire libre en Washington D.C. El hecho dejó un muerto y unos 20 heridos, incluyendo a una agente que se encontraba en su día libre y que está “luchando por su vida”, indicó la policía. Christopher Brown, de 17 años, falleció en la balacera ocurrida después de la medianoche, en un vecindario del sector sur donde se había reunido un grupo de gente para disfrutar de música y comida, dijo Peter Newsham, jefe del Departamento de la Policía Metropolitana. Newsham indicó que “hubo una especie de disputa", además, detalló que “desenfundaron múltiples armas" y que se desconoce cuál fue el motivo del tiroteo. . . #EVNews #tiroteo #washingtondc #EstadosUnidos #10Ago