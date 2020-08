Ramos Allup denunció que colectivos y las FAES asaltan sedes de AD en Caracas

(10 de agosto del 2020. El Venezolano).- Colectivos del régimen de Nicolás Maduro y efectivos de las FAES tomaron este domingo las sedes del partido Acción Democrática en El Paraíso y La Florida, en Caracas.

El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, y a quien el Tribunal Supremo de Justicia le arrebató la dirección del partido, denunció que los uniformados y colectivos llegaron fuertemente armados a dichas sedes.

“Tanto el CEN de AD en La Florida nuestra sede nacional como el CES de Caracas en El Paraíso asaltadas por bandas de alacranes fuertemente armados, apoyados por funcionarios uniformados del FAES y colectivos motorizados del régimen”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Sepan que a AD no la dominarán ni con plumazos ni con cheques, ni con intimidación. Es un sentimiento lo que motiva el compromiso de nuestra dirigencia y militancia que no se arrodillará ni será parte de un fraude”, aseveró el diputado de la AN.