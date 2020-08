Capturaron en Medellín a seis integrantes del Cartel de los Soles

View this post on Instagram

#NoticiasEV La Fiscalía de Colombia anunciaron que incautaron $1.800 millones "de estructura criminal que tendría nexos con red narcotraficante venezolana. Capturados en Medellín 6 presuntos integrantes del Cártel de los Soles, entre ellos un ciudadano español señalado como supuesto cabecilla". Los detenidos, tres de nacionalidad venezolana, dos colombianos y un español, fueron presentados ante un juez de control de garantías de Medellín, quien legalizó las capturas y los procedimientos. Un fiscal de la dirección especializada contra el narcotráfico imputa estas 6 personas por el delito de lavado de activos. Entre los procesados está el señalado cabecilla de la red, un hombre de 66 años de nacionalidad española y pasaporte venezolano. . . #EVNews #carteldelosoles #Colombia #venezuela #10Ago