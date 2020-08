Juan Carlos I estaría en Abu Dabi, según la prensa española

(07 de agosto del 2020. El Venezolano).- El rey emérito español Juan Carlos I, quien partió al exilio perseguido por un escándalo de corrupción, estaría en Abu Dabi, según una nueva versión de su paradero publicada este viernes por el diario ABC.

En qué país se encuentra el exjefe del Estado español tras anunciar su salida el lunes pasado resulta motivo de gran especulación en España, y en días pasados varios medios, incluido el ABC, un diario cercano a la monarquía, indicaron que estaría en Portugal, mientras otros lo ubicaban en República Dominicana.

La Casa Real ha rehusado revelar su paradero y se ha limitado a decir que será el propio Juan Carlos quien lo anuncie si lo considera oportuno.

Según la nota de ABC, el rey emérito de 82 años partió desde Vigo, Galicia (noroeste de España), la mañana del lunes en un jet privado junto a un asesor y cuatro escoltas y aterrizó siete horas más tarde en un aeropuerto ejecutivo de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Alterado plan de vuelo de Juan Carlos I

El plan de vuelo del jet privado, de acuerdo con ABC, resultó alterado para reflejar que se trataba de un vuelo París-Abu Dabi y así evitar rastreos. En realidad, el avión salió de París el domingo y recogió al monarca en Vigo.

Desde el aeropuerto ejecutivo de Abu Dabi, Juan Carlos habría sido llevado en helicóptero hasta el hotel Emirates Palace, un lujoso complejo a prueba de paparazzi del que no habría salido por las altas temperaturas, según el diario.

No obstante, el hotel desmintió a la AFP que el ex monarca se aloje allí. “No tenemos ningún huésped VIP”, indicó un encargado.

La seguridad del rey emérito la facilitaría “su amigo” Mohamed ben Zayed Al Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dabi, según ABC, que no descartó que en un futuro Juan Carlos se desplace a República Dominicana, donde podría terminar albergado por un amigo magnate.

Escándalo le salpica

El rey emérito ha mantenido buenas relaciones con las monarquías del Golfo y precisamente una transferencia de 100 millones de dólares que, según reveló un diario suizo, le habría hecho el rey Abdalá de Arabia Saudita en 2008 a una cuenta en Suiza, está en el centro del escándalo que ha salpicado a Juan Carlos.

Su fortuna opaca en cuentas secretas en Suiza está investigada por la justicia tanto en el país helvético como en España. De todas maneras, contra el rey emérito no hay ninguna causa judicial y su abogado ha dicho que se pondrá a disposición de la justicia si se le requiere.

Juan Carlos dijo el lunes que se iba del país para “contribuir a facilitar el ejercicio de [las] funciones” de su hijo, el rey Felipe VI, en favor de quien abdicó en 2014.

Con información de AFP