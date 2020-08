Ocho nuevos fallecidos y más de 800 casos de coronavirus en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV Jorge Rodríguez, anunció la noche de este miércoles que ocho personas murieron por covid-19 en Venezuela en las últimas 24 horas, lo que elevaría a 195 el total de muertes por esta causa en el país. En una conversación telefónica con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez apuntó además que durante la jornada se reportaron 861 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, con lo que subirían a 22.299 las infecciones detectadas en Venezuela desde el inicio de la pandemia y representaría un nuevo récord de casos diarios. Precisó que del total de nuevos casos, 848 corresponden a transmisión comunitaria y que las entidades federales más afectadas fueron el Distrito Capital (275), el estado Miranda (134), el estado Táchira (120) y el estado Zulia (53). “Hay un número importante de casos en el Distrito Capital”, resaltó, antes de pedir a los venezolanos que cumplan con las normas básicas de bioseguridad, como el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. . . #EVNews #jorgerodriguez #venezuela #coronavirus #covid19 #6ago