El ciclo de la escasez de gasolina se repite en Venezuela

No hay gasolina en varias E/S de Carabobo Después de una intensa jornada en las estaciones de servicio de Carabobo, con largas colas y cierres de vías, este jueves se ve un panorama más tranquilo, pero es que no hay gasolina. Las colas continúan. Algunas personas tienen fe de que llegue el combustible, pero no hay información oficial acerca de si van a llegar las gandolas con el combustible, o si los que no lograron surtir ayer podrán hacerlo hoy; si seguirá el esquema de terminal de placas, si el suministro será un día para si y un no, y si realmente comenzó la producción de gasolina suficiente para abastecer. Mientras tantos se ha observando que a las 10 de la mañana no había suministro en estaciones como Paramacay, Prado, San Diego y La Michelena. Lea más en www.SandyAveledo.com @MariaTorresperiodista 11am