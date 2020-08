Declaración de la campaña de Biden para Presidente sobre los 500.000 casos de COVID-19 en Florida

(05 de agosto del 2020. El Venezolano).- Hoy, cuando la Florida sobrepasó los 500,000 casos de COVID-19 y un nuevo récord de hospitalizaciones a consecuencia del COVID-19, el portavoz en Florida de Biden para Presidente Kevin Muñoz declaró lo siguiente:



“Más de medio millón de personas han sido infectadas por este virus en Florida y hoy vimos un nuevo récord de hospitalizaciones debido al COVID-19. Aunque Donald Trump y Ron DeSantis no son responsables por este virus, sí son responsables por la respuesta fallida y lenta que han dado. Cuando otros estados actuaron para parar la propagación de este virus, el gobernador DeSantis siguió las direcciones del Presidente Trump e ignoró el problema, rechazando la ciencia y fallándole al pueblo floridano en cada paso. No nos engañemos: el número de casos que tenemos hoy, la tasa de desempleo, los negocios pequeños que han cerrado y las vidas que hemos perdido son un recordatorio de la falta total de liderazgo de Trump y DeSantis.



“Los floridanos merecen a un presidente que sea un aliado verdadero para las familias trabajadoras, alguien que nos mantenga seguros y que tenga un plan verdadero para no sólo sacarnos de esta crisis pero para reconstruir nuestro país. Ese líder es Joe Biden.”