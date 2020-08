Seis nuevas muertes por Covid-19 se registraron en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV Seis personas murieron por covid-19 en Venezuela en las últimas 24 horas, según anunció el ministro de Comunicación del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, lo que eleva a 180 el balance de fallecidos por esta causa que maneja el madurismo en el país. En una conversación telefónica con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez apuntó además que durante la jornada se reportaron 548 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad pandémica, con lo que suben a 20.754 las infecciones detectadas en Venezuela. El funcionario madurista detalló que 477 casos de los nuevos casos se produjeron por transmisión comunitaria, mientras que los restantes 71 son “importados” por venezolanos migrantes retornados. Señaló que el 30% de los casos comunitarios, unos 141, se detectaron en Caracas, el actual epicentro de la pandemia en Venezuela y donde esta semana aplica una “cuarentena radical”, así como en todo el país, para tratar de frenar los contagios. Otra de las regiones más afectadas por el nuevo coronavirus, el céntrico estado de Miranda, registró 91 casos, mientras que el occidental estado de Zulia, que limita con Colombia, sumó 78 nuevos contagios. . . #EVNews #jorgerodriguez #venezuela #coronavirus #covid19 #coronavirusenvenezuela #4agosto