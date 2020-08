Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(04 de agosto del 2020. El Venezolano).- La página web Camargonotas, presentó su resumen de noticias más relevante en el mundo del entretenimiento.

Carolina Sandoval tiene su propio show con millones de seguidores e invitados de lujo

Aún hay tela que cortar en la trama de la salida de “Suelta la Sopa” de Carolina Sandoval. La venezolana no ha parado de dar sorpresas y entre líneas hablar de su salida a los millones de seguidores en sus redes sociales. En sus transmisiones en Instagram en “El Almuerzo con Caro” o “El trasnocho con Caro”, poco a poco ha ido nutriendo de información y dando pistas de lo que realmente había pasado. Lo cierto que ha nombrado de madrina del “Almuerzo con caro” a Lucía Méndez, ha tenido de invitada a Chiquis Rivera y a Cecilia Galiano y en todas ha celebrado más de un millón de visitas, lo que representa que le está “latiendo en la cueva” al programa de farándula de Telemundo. Así pues, la “Venenosa Sandoval”, ya tiene su propio show, a la misma hora que “Suelta la Sopa” y con miles de seguidores en su haber.

Se casó Camila hija de El Potrillo

Camila Fernández y Francisco Barba se convirtieron la tarde del domingo en los protagonistas de una boda sorpresa. Después de exactamente nueve meses de noviazgo, los jóvenes enamorados decidieron dar el siguiente paso y se casaron en una boda íntima en Guadalajara frente a sus familiares y seres queridos. La ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la iglesia de San Martín de Porres. La hija de Alejandro Fernández se casó en marco de las medidas de seguridad. La novia entró del brazo de su papá Alejandro Fernández, quien como el resto de los invitados, portó el reglamentario cubrebocas, como una de las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus en medio de la pandemia que se vive alrededor del mundo.

L.Lectric lanzó tema “Who I am”” ya la receptividad ha sido fulminante

El cantautor afroamericano L. Lectric, luego de un período ausente de los estudios de grabación, lanzó su nuevo tema llamado “Who I am”. El propio artista habló de su canción: "Quién soy" surgió de ser vulnerable a mi mentalidad de encarcelamiento. Para mis pensamientos, se convirtieron en un veneno en mi mente. Este veneno se convirtió en fruto de mis indiferencias que la gente me criticaba. No fui capaz de exponerlos fácilmente al principio, hasta que navegué por él. El efecto diario que tuvieron en mí se volvió normal, sin que me diera cuenta. Por el tono de fondo de "Who I Am", sientes que el fondo tiene una base depresiva. Esas no fueron mis intenciones inicialmente, pero ese fue el escenario que se estableció para la tonalidad de esta canción. No solo prosperé en este tono, sino que realmente lo viví y lo derroté. Los tonos y gestos vocales cuidadosamente planificados, demostraron que era correcto. Ante los desafíos, su única derrota, solución o fracaso. Conocía la historia general del resultado "Quién soy" porque lo viví, lo enfrenté y lo derroté. "Who I Am" es un triunfo, pero llegar allí fue muy inimaginable”, remató el cantante de R&B. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El 29 de agosto Floria Márquez tendrá un conversatorio musical

Este primer “Conversatorio Musical” a Beneficio de la Fundación Luchemos por la Vida, será con la cantante del bolero, Floria Márquez, quien comenzó desde el 1987 una carrera musical inolvidable en diferentes países.Este recorrido será conducido por la exitosa periodista y locutora Dayana Leandro quien descubrirá todos esos recuerdos que lleva Floria en su corazón y será quien nos regale y escudriñe toda esa vivencia de esta show woman del bolero. Todo este ciclo de presentaciones va ser transmitido por la plataforma de Play.ticketmundo.com a partir del 29 de agosto a las 7 pm.

Luis Miguel presentó su playlist “Essential”

Conocido por sus baladas dramáticas y románticas, el cantante mexicano Luis Miguel lanzó su carrera de conquista mundial en 1981 cuando tenía solo 11 años. Cuando cumplió 15 años, ya había ganado su primer Latin Grammy, y se convirtió en una superestrella adulta con el lanzamiento de “Busca Una Mujer” en 1988. En los años 90, encabezó continuamente la lista latina y popularizó el sonido de Bolero alrededor del mundo. Si bien siempre ha sido ferozmente privado, evitando entrevistas y evitando ser el centro de atención, Miguel ha seguido lanzando éxito tras éxito, y su voz dorada le ha valido el título de El Sol de México. Ahora reapareció en su red social presentando su playlist llamado “Essential” con lo mejor de su repertorio.

Nubia Rico la reina de los videos urbanos

Quizás no la conozcan por el nombre, pero su figura es harta conocida por ser la modelo de los videos más sensacionales de los cantantes de música urbana. Nubia Rico es una joven modelo venezolana se cotiza muy bien en el mundo de la moda. Reina Teen Carabobo 2002 y Reina Teen Venezuela, y ahora reina de los videos urbanos. Su talento resalta en los videos musicales de reconocidos cantantes, tales como la agrupación Piso 21, con el featuring “Bailame despacio” de Xantos y Dynell, así como también para el astro de la música urbana Maluma, Nicky Jam, Ozuna entre otros.