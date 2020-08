12 obras que Chávez nunca llevó a cabo y que aún están a la espera

(03 de agosto del 2020. El Venezolano).- Durante el gobierno de Hugo Chávez Frías hubo múltiples promesas de proyectos de gran envergadura que tenían como finalidad desarrollar a Venezuela en diversas áreas y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

No obstante, luego de 20 años de "revolución chavista" la muerte de su lider y el descalabro hecho por su heredero, es poco lo que se puede destacar de esto. Lo que si es visible son los recuerdos de lo que pudo ser y no fue.

Vea en este hilo de tweets 12 obras que nunca fueron llevadas a cabo.

Este hilo contiene 12 vídeos de Chávez, prometiendo obras que luego no se construyeron o terminaron. TODAS debían estar listas antes de 2013, es decir, NO había sanciones, ni bloqueo. Monto total: US$ 52.000 millones.