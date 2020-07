Talleres, Panel de Conversación del Premio American Dreamer y Entrevista Principal se llevarán a cabo en línea todos los miércoles de agosto

(30 de julio del 2020. El Venezolano).- Regresando por noveno año, la Cumbre de Emprendedores 2020 de Hispanic Unity of Florida (HUF) es un evento orientado al aprendizaje y a la creación de redes profesionales, en el cual habrá una muestra de la gran variedad de empresas que contribuyen a la economía del Sur de la Florida. Como respuesta a la pandemia global de COVID-19, éste será el primer año que el E-Summit re realice como un evento virtual.

El E-Summit se llevará a cabo todos los miércoles de agosto entre 8:30 am y 12:30 pm, con una agenda preliminar, temas, conferencistas y patrocinadores iniciándose el 5 de agosto a cargo de Chase como Patrocinador Presentador. El 12 de agosto se realizará Sesión Plenaria "La Guía de Resiliencia y Liderazgo para Propietarios de Pequeñas Empresas", con Andrew Duffell del Research Park de FAU; el 19 de agosto el Panel de discusión de los galardonados con el premio American Dreamer, finalizando el 26 de agosto con una entrevista a la invitada principal, Jennifer Fitzgerald, CoFundadora y CEO de Policygenius.

“Ser el dueño de un pequeño negocio durante una pandemia requiere de un acto de voluntad y determinación ilimitada”, destaca Josie Bacallao, presidente y CEO de Hispanic Unity of Florida. “A pesar de que este año el evento se llevará a cabo a través de una plataforma virtual, la misión central de la Cumbre – proveer información, inspiración y conexión- continúa siendo nuestro objetivo. Un evento que creará el espacio para que los dueños de negocios encuentren motivación entre ellos, de su creatividad, su determinación, su innovación, sus movimientos, e incluso, a través de la manera en que toman decisiones difíciles”.

La Cumbre de Emprendedores, que se espera atraiga a cientos de participantes semanalmente, otorgará a empresarios emergentes y dueños de negocios ya establecidos, una oportunidad de conectarse con otros empresarios y profesionales interesados en temas comunes; de aprender de expertos la manera de crear y hacer crecer sus negocios; y de conocer diferentes estrategias para alcanzar el éxito. Los participantes son una mezcla de emprendedores, empresas Fortune 500, especialistas en desarrollo económico, representantes de agencias gubernamentales, expertos en pequeños negocios, oficiales de adquisiciones, instituciones educativas, socios corporativos y de medios, y otros actores interesados en emprendimiento.

El Panel de Discusión de los galardonados con el premio American Dreamer, patrocinado por JM Family Enterprises/Southeast Toyota Distributors, estará moderado por el Vicepresidente de Noticias, Corresponsal Especial de WLRN y renombrado periodista, Tom Hudson. La lista de homenajeados 2020, reconocidos por su éxito constante, su visión para los negocios y su servicio a la comunidad, incluye a Claudio Sorrentino, CEO de Body Details, Guillermo ‘Billy’ Jaime, Fundador y CEO de Social Global Leaders y Wendy Lieber y Dave Kustin, Co-Fundadores, Content Bacon.

La invitada principal Jennifer Fitzgerald, cofundadora y CEO de Policygenius, compartirá su experiencia de lanzar y administrar “el mercado líder de seguros en línea de Estados Unidos”. Desde el 2014, Policygenius ha generado una cobertura de $35 billones y ha ayudado a más de 100,000 familias a obtener la protección financiera y compra de todo tipo de seguros, incluyendo seguros de vida, casa, auto e incapacidad.

El programa también incluye ocho talleres, tres de los cuales en español. La temática de estos talleres reflejará las realidades y preocupaciones que los dueños de negocios están viviendo a raíz del impacto del COVID-19, así como otros temas clásicos de los negocios.

Adicionalmente, se llevarán a cabo sesiones de creación de redes profesionales cada semana durante los “Coffee Talks” que durarán 30 minutos. Se pedirá a 25 participantes que compartan sus ideas y recomendaciones sobre temas tales como ¿Qué hubiera deseado saber antes del COVID-19?, y ¿qué habría hecho diferente? y ¿cuál libro/podcast/publicación le recomendaría a otros emprendedores?

Aquellas personas que se registren a las Charlas con Café recibirán una copia digital de “Graceful: Making a difference in a world that needs you”, escrito por el emprendedor, autor más vendido y conferencista Seth Godin, donde comparte 30 ideas, extractos de Linchpin y algunos nuevos riffs sobre la gracia.

La Cumbre de Emprendedores 2020 es producida por Hispanic Unity of Florida y es posible gracias a hase, JM Family Enterprises, Inc./ Southeast Toyota Distributors, WSVN/Channel 7 News, Memorial Healthcare System, Wells Fargo, Amerant, BankUnited, Better Business Bureau of Southeast Florida and the Caribbean, FPL, Templeton & Company, Truist y Woodforest National Bank. Para información generalentre a www.hufesummit.org. Para información relacionada a patrocinios: Shani Wilson, Directora de Desarrollo, en el 754-260-0409 o [email protected]

Hispanic Unity of Florida es una organización sin fines de lucro creada hace 38 años con el fin de facilitar el proceso de aculturación de los recién llegados de otras naciones. Hoy, HUF provee asistencia a través de 12 programas y 30 servicios en cuatro lenguajes a la comunidad del Sur de la Florida. Para más información visite www.hispanicunity.org o llame al 954-964-8884, ext. 216.