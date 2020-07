Venezuela sobrepasa la barrera de los 16.000 casos de coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela contabiliza 16.571 casos de covid-19 al registrar en las últimas horas 583 nuevos contagios y cinco nuevos fallecidos, por lo que la cifra total se eleva a 151. Las víctimas del coronavirus son dos hombres de 64 y 58 años en el Distrito Capital; en Miranda falleció un señor de 63 años en el municipio Carrizal, además de una mujer de 34 años residente de Guarenas que estaba embarazada, y la enfermedad adelantó el parto. El quinto fallecido de la jornada era un señor de 88 años, residente de Cumaná, capital del estado Sucre. De acuerdo al reporte presentado por Delcy Rodríguez, de los nuevos casos, 539 son comunitarios y 44 corresponden a venezolanos retornados del exterior (40 de Colombia, dos de Ecuador y dos de Perú). Los contagios por transmisión comunitaria se distribuyen en los siguientes estados: Distrito Capital (177), La Guaira (85), Sucre (62), Miranda (55), Táchira (45), Bolívar (37), Merida (34), Trujillo (13), Falcón (8), Aragua (5), Carabobo (5), Nueva Esparta (5), Apure (4) y Monagas (4). . . #EVNews #DelcyRodriguez #Venezuela #coronavirus #covid19 #29Jul